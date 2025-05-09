Прогноз на матч Аранго — Андреева 9 мая 2025 года: Мирра потрудится в первом сете и отдохнет во втором

В Риме продолжается топовый теннисный турнир категории WTA1000. Впрочем, для первой ракетки России — Мирры Андреевой — он только начинается. Наша юная звезда стартует со второго круга в столице Италии. Ее соперница — 97-я ракетка мира Эмилиана Аранго из Колумбии.
Коэффициенты букмекеров на матч Аранго — Андреева
Тут раздолье для любителей «верняков» или сенсаций. Потому что коэффициенты совсем дикие. На победу Андреевой дают всего лишь 1,02. Зато если вы вдруг прогнозируете провал Мирры — победа Аранго принесет вам в 10 раз больше денег. Коэффициент на успех колумбийки — 13,00. Тотал больше всего лишь 17,5 геймов — за 1,95.
Прогноз на матч Аранго — Андреева
Последний раз Андреева выходила на корт 30 апреля — уступила Коко Гауфф (5:7, 1:6). Пока на грунте Мирре не удается так блистать, как на хардовом отрезке, когда она выносила всех подряд и выиграла два подряд «тысячника». И все же подготовка к «Ролан Гаррос» идет в плановом режиме — Мирра поддерживает неплохой уровень, а всегда побеждать в турнирах не может никто. Андреева подтянула подачу, выигрывает 73% на первой в последних матчах. Трудности есть только на второй.
Единственное, в чем Аранго превосходит Андрееву, — в практике на кортах Рима. Если для Мирры, по понятным причинам, матч будет первым на турнире, то Эмилиана провела их здесь уже три. Она прошла квалификацию и одолела болгарку Томову в игре первого круга основной сетки. Отдала за 3 матча 2 сета, десятки своих подач, но одержала три трудные победы. Сил потратила массу, как и эмоций. Зато Аранго — в отличном игровом тонусе. Для скромной колумбийской спортсменки даже 3 победы на таком элитном турнире (пусть две и в квалтфткации) — уже успех.
Наш прогноз: Аранго прилично сыпет двойными ошибками — в среднем у нее 3,5 за матчи в Риме, но в игре именно основной сетки было 5. И это против соперниц, которые сильно уступают Андреевой в классе. Классе игры и классе именно приема. 97-я ракетка мира в поединке с 7-й наверняка будет много рисковать на второй подаче — у Аранго просто нет выбора, учитывая прекрасный прием Мирры.
Замиксуйте сюда нервы в игре против топ-соперницы, и получите почти гарантированные двойные у колумбийки. Мирра очень много работает как раз над подачей и в довольно комфортном для себя матче не будет много ошибаться на второй. Потому предлагаем ставку, что Аранго совершит больше двойных. И что Эмилиана, набравшая форму именно в Риме, в первом сете окажет Андреевой серьезнее сопротивление, чем во втором.
Статистические тренды в играх Аранго и Андреевой
|Аранго
|Андреева
|9 раз отдала свою подачу в игре первого круга против Томовой.
|В матче с Гауфф у Мирры тоже были проблемы на подаче — лишь 33% выигранных очков на второй, и 16 допущенных брейкпоинтов.
|5 двойных ошибок допустила в той встрече и выиграла всего 52% розыгрышей на первой подаче.
|В 2023-м теннисистки играли между собой в квалификации на «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:2 в пользу Мирры.
Ставки на матч Аранго — Андреева 9 мая 2025 года
Победа Аранго по двойным ошибкам за 2,00.
Первый сет больше второго за 2,13.