Прогноз на матч Аранго — Андреева 9 мая 2025 года: Мирра потрудится в первом сете и отдохнет во втором

Единственное, в чем Аранго превосходит Андрееву, — в практике на кортах Рима. Если для Мирры, по понятным причинам, матч будет первым на турнире, то Эмилиана провела их здесь уже три. Она прошла квалификацию и одолела болгарку Томову в игре первого круга основной сетки. Отдала за 3 матча 2 сета, десятки своих подач, но одержала три трудные победы. Сил потратила массу, как и эмоций. Зато Аранго — в отличном игровом тонусе. Для скромной колумбийской спортсменки даже 3 победы на таком элитном турнире (пусть две и в квалтфткации) — уже успех.