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Прогноз на матч Канада — Словакия 17 мая 2025 года: еще один разгром от фаворита

Словакия сыграет с Канадой на групповом этапе чемпионата мира. Что ждать от матча — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: IIHF

Сборная Канады пока уверенно проходится по всем соперникам на этом чемпионате мира. Следующим оппонентом станет Словакия, которая рвется в плей-офф и пока идет на четвертом месте в группе. Исход матча, кажется, легко предсказуем, но можно найти интригу и в этой встрече.

Коэффициенты букмекеров на матч Канада — Словакия

Букмекеры ждут предсказуемого исхода: коэффициент на итоговую победу Канады в матче составляет 1,06, на Словакию — 9,00. В высокой результативности сомнений нет — тотал больше 5,5 стоит 1,62.

Прогноз на матч Канада — Словакия

У канадцев на чемпионате мира получился достаточно комфортный календарь — стартовые матчи со слабыми соперниками, чтобы игроки успели привыкнуть к требованиям и сочетаниям, а уже к концу группового этапа уровень оппонентов возрастает. Сегодня их ждет Словакия, которая идет на четвертом месте и планирует попасть в плей-офф.

Пока серьезных трудностей в игре Канада не испытывала. Соперники могут оказывать сопротивление на протяжении первого периода, но дальше силы заканчиваются. Как итог — общий счет 21:2 за четыре игры.

Сложно добиться чего-то большего против «кленовых листьев» со слабым составом, так как Маккиннон и Кросби в любой момент способны включиться и сделать результат. Так как раз и получилось в игре с Австрией. Канада проигрывала после первого периода 0:1, главный тренер Эвасон во втором поставил Сидни и Нэтана в одно звено, и Маккиннон сразу сделал дубль.

Серьезных проблем еще не доставляли и обороне звездной Канады — большую часть матча соперникам приходится находиться без шайбы и думать о защите. Что-то большее попробует сделать Словакия, которая хоть и идет в четверке, но показывает далеко нелучший хоккей.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа A, 17.05.2025, 21:20
Канада
-
Словакия
-

Достойного сопротивления не удалось оказать Швеции — проигрыш 0:5. Совладать не удалось даже с Австрией, которой проиграли по буллитам. Два других матча с менее статусными Словенией и Францией выиграть удалось, но вряд ли это прибавляет уверенности хоккеистам и болельщикам Словакии перед предстоящей игрой.

Наш прогноз: победа Канады с форой −3,5 — за 2,20. Также предлагаем ставку на промежуточный тотал меньше 0,5 с 1-й по 10-ю минуту матча — за 2,20.

Статистические тренды в играх Канады и Словакии

КанадаСловакия
Побеждает с форой -3,5 6 матчей подряд.
Тотал меньше 5,5 проходил в 3 из 4 последних матчей.
Всухую выигрывает второй период 6 матчей подряд.
Тотал больше 1,5 в первом периоде проходил в 4 из 5 последних матчей.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов ждет победы Канады в результативной игре: «Я думаю, что заброшено будет много в этом матче. “Победа Канады и тотал больше 5,5” с коэффициентом 1,67 — это, наверное, самая здравая ставка. Ну, во всяком случае, это лучше, чем играть фору Канады (-2,5), например, с коэффициентом 1,62».

Ставки на матч Канада — Словакия 17 мая 2025 года

Победа Канады с форой −3,5 — 2,20.

Промежуточный тотал меньше 0,5 с 1-й по 10-ю минуту матча — 2,20.

Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Канада
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
11.25
П2
25.00