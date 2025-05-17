Прогноз на матч Канада — Словакия 17 мая 2025 года: еще один разгром от фаворита

Сборная Канады пока уверенно проходится по всем соперникам на этом чемпионате мира. Следующим оппонентом станет Словакия, которая рвется в плей-офф и пока идет на четвертом месте в группе. Исход матча, кажется, легко предсказуем, но можно найти интригу и в этой встрече.