Матч «Спартак» — «Химки» 24 мая 2025 года: Угальде пора забивать

«Спартак» завершает сезон домашним матчем против «Химок». Команда Станковича еще сохраняет шансы подняться выше в таблице, а потому мотивация на победу будет запредельной. Москвичи уверенно разобрались с «Крыльями Советов» (2:0) и, несмотря на колебания по ходу весенней части, в последних турах наладили игру в обороне.
Гости же действуют куда более открыто — «Химки» забивают почти в каждом матче, но и пропускают стабильно. У подмосковного клуба по-прежнему есть долги перед игроками, вопрос с лицензией на участие в РПЛ еще не решен. Уже появляются новости об уходе некоторых футболистов. Все это может повлиять на игру в последнем туре.
В первом круге «Спартак» выиграл 3:1 благодаря голам Барко, Угальде и Бабича. В 2025-м Угальде отличился только один раз, 2 марта. Несмотря на голевую засуху, форвард красно-белых с 16 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Но его могут догнать Даку из «Рубина» (14 голов) и Батраков из «Локомотива» (13 голов).
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Футбол 1» и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 24 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Спартак»
Вратарь: Максименко.
Защитники: Денисов, Бабич, Дуарте, Мангаш.
Полузащитники: Умяров, Мартинс, Барко.
Нападающие: Гарсия, Угальде, Маркиньос.
В матче из-за травмы не примет участие Литвинов.
«Химки»
Вратарь: Кокарев.
Защитники: Берковский, Фернандес, Джикия, Филин, Степанов.
Полузащитники: Мехия, Магомедов, Вера.
Нападающие: Заболотный, Бакаев.
Матч пропустят Фаринья и Луна.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный судья встречи — Егор Егоров.