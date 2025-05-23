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Матч «Спартак» — «Химки» 24 мая 2025 года: Угальде пора забивать

В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Химками».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Спартак» завершает сезон домашним матчем против «Химок». Команда Станковича еще сохраняет шансы подняться выше в таблице, а потому мотивация на победу будет запредельной. Москвичи уверенно разобрались с «Крыльями Советов» (2:0) и, несмотря на колебания по ходу весенней части, в последних турах наладили игру в обороне.

Гости же действуют куда более открыто — «Химки» забивают почти в каждом матче, но и пропускают стабильно. У подмосковного клуба по-прежнему есть долги перед игроками, вопрос с лицензией на участие в РПЛ еще не решен. Уже появляются новости об уходе некоторых футболистов. Все это может повлиять на игру в последнем туре.

В первом круге «Спартак» выиграл 3:1 благодаря голам Барко, Угальде и Бабича. В 2025-м Угальде отличился только один раз, 2 марта. Несмотря на голевую засуху, форвард красно-белых с 16 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Но его могут догнать Даку из «Рубина» (14 голов) и Батраков из «Локомотива» (13 голов).

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Футбол 1» и «Кинопоиск».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 24 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Спартак»

Вратарь: Максименко.

Защитники: Денисов, Бабич, Дуарте, Мангаш.

Полузащитники: Умяров, Мартинс, Барко.

Нападающие: Гарсия, Угальде, Маркиньос.

В матче из-за травмы не примет участие Литвинов.

«Химки»

Вратарь: Кокарев.

Защитники: Берковский, Фернандес, Джикия, Филин, Степанов.

Полузащитники: Мехия, Магомедов, Вера.

Нападающие: Заболотный, Бакаев.

Матч пропустят Фаринья и Луна.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный судья встречи — Егор Егоров.

Футбол. Премьер-лига
24.05
Спартак
:
Химки
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.03
П2
9.00