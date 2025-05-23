Матч «Спартак» — «Химки» 24 мая 2025 года: Угальде пора забивать

Гости же действуют куда более открыто — «Химки» забивают почти в каждом матче, но и пропускают стабильно. У подмосковного клуба по-прежнему есть долги перед игроками, вопрос с лицензией на участие в РПЛ еще не решен. Уже появляются новости об уходе некоторых футболистов. Все это может повлиять на игру в последнем туре.