Прогноз на матч «Сочи» — «Пари НН» 28 мая 2025 года: сочинцы победят всухую

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на победу гостей: «Команды, как по мне, примерно равные шансы имеют на успех в этих стыковых противостояниях. Но чуть больше я все-таки верю в победу “Пари НН”. “Сочи” тоже будет активен, будет стремиться вернуться в РПЛ. Но опыт команды Гончаренко возьмет свое. Жду равной игры тут и мало голов. Ставлю на победу “Пари НН” и тотал меньше 3,5 голов за 4,20».