Прогноз на матч «Сочи» — «Пари НН» 28 мая 2025 года: сочинцы победят всухую

«Сочи» попал в стыковые матчи с пятого места, так как «Черноморец» не смог получить лицензию РПЛ из-за старого стадиона. Теперь у сочинцев есть реальный шанс вернуться в премьер-лигу через победу над «Пари НН».
Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Пари НН»
Букмекеры считают фаворитом хозяев: коэффициент на победу «Сочи» составляет 2,08, на «Пари НН» — 3,55. Ничья оценивается в 3,45. Голов от матча сильно не ждут — тотал меньше 2,5 стоит 1,72.
Прогноз на матч «Сочи» — «Пари НН»
«Сочи» попал в стыковые матчи из-за отказа в лицензии «Черноморцу». В клубе ожидали такого развития событий, поэтому дали основному составу отдохнуть перед важными играми. Первый матч для них пройдет дома, и это хороший шанс зацепиться за результат. «Сочи» — вторая команда Первой лиги по очкам в домашних матчах. В играх на родном стадионе коллектив Морено крайне результативен и редко оступается.
Понимают это наверняка и в «Пари НН», поэтому едут на гостевой матч, чтобы не проиграть. У нижегородцев игры на выезде не получаются совсем — только три победы за сезон и 28 пропущенных мячей в 15 матчах. Зато дома у команды дела идут куда лучше, поэтому ничьей в первой игре им будет достаточно, чтобы владеть инициативой в ответной встрече.
Ситуация с сохранением места в РПЛ странная: кажется, «Пари НН» может остаться в лиге даже после проигрыша «Сочи» из-за потери лицензии у «Химок». Хотя подмосковный клуб подал апелляцию, так что тут еще возможны повороты сюжета.
Результативной игры в первом матче ждать не стоит. Возможно, голов от одной из команд мы так и не дождемся. Год назад «Сочи» разгромил нижегородцев 6:1, сейчас такой счет будет чем-то фантастическим. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,72. Если хочется рискнуть, предлагаем ставку на сухую победу «Сочи» — за 3,40.
Статистические тренды в играх «Сочи» и «Пари НН»
|«Сочи»
|«Пари НН»
|3 победы в 4 последних домашних матчах.
|5 поражений подряд в гостевых матчах.
|В 4 из 5 последних домашних матчей проходил тотал больше 2,5.
|В 4 из 5 последних гостевых матчей проходила ставка «обе забьют — нет».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на победу гостей: «Команды, как по мне, примерно равные шансы имеют на успех в этих стыковых противостояниях. Но чуть больше я все-таки верю в победу “Пари НН”. “Сочи” тоже будет активен, будет стремиться вернуться в РПЛ. Но опыт команды Гончаренко возьмет свое. Жду равной игры тут и мало голов. Ставлю на победу “Пари НН” и тотал меньше 3,5 голов за 4,20».
Ставки на матч «Сочи» — «Пари НН» 28 мая 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,72.
Сухая победа «Сочи» — 3,40.