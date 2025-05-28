Прогноз на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» 28 мая 2025 года: Казань набрала ход

Казанцы начали домашнюю часть серии с победы, взяв верх в первом матче со счетом 97:90. И теперь у команды Перасовича появляется отличный шанс упрочить свое преимущество. А вот краснодарцы, которые только-только завершили изматывающий полуфинал с «Зенитом», постараются не уезжать домой с двумя поражениями. Удастся ли «железнодорожникам» отыграться?
Коэффициенты букмекеров на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань»
Букмекеры отдают предпочтение УНИКСу: победа казанцев идет за 1,51, успех «Локомотива-Кубани» — за 2,52. На тотал больше 170,5 очков предлагают 1,78, на меньше — 1,97.
Прогноз на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань»
Казанская команда слабо провела полуфинал против ЦСКА, где не выиграла ни одного матча, но к бронзовой серии подошла с другим настроем. Уже в первой четверти стартовой встречи УНИКС повёл в счете 15:10 и больше не упускал контроль над игрой. Главным оружием команды стал коллективный баскетбол: шесть игроков набрали более 10 очков. Найт был признан лучшим игроком — 12 баллов, высокий процент реализации и полезные действия на обеих половинах.
Отдельно стоит отметить результативность с линии штрафных: 30 из 32 попыток (93,8%) — великолепный показатель. Казанская команда также доминировала на подборах (45:22) и грамотно использовала быстрые отрывы. Неудивительно, что при такой организации игры «Локомотив» практически не имел шансов перехватить инициативу.
Блестяще себя проявил Акун-Перселл, оформивший 17 очков против бывшего клуба. Казанцы вновь показали, что дома способны навязать высокий темп любой команде.
Подопечные Ведищева выглядели уставшими после тяжелой полуфинальной серии с «Зенитом». Это сказалось как на «физике», так и на концентрации. В первой четверти гости еще держались, но потом так и не смогли догнать соперника.
Есть вопросы к главному тренеру. Практически не получил шанса Дженкинс, забросивший единственный трехочковый за 4 минуты. Зато восемь минут сыграл Емченко, не набравший ни одного очка. Всё это привело к тому, что Миллер, Кливленд и Макколл были вынуждены тащить все на себе, что против свежего и мотивированного соперника оказалось невозможным.
Да, краснодарцы показали высокий процент дальних бросков (42%) и добились паритета по потерям (15:15), но уступили на подборах и позволили УНИКСу навязать свой стиль. Проблемы с контролем темпа и неудачные решения в защите стали решающими.
Второй матч в Казани вряд ли пойдет по другому сценарию: хозяева вновь будут доминировать под щитами и диктовать темп. Наш прогноз: победа УНИКСа с форой −4,5 за коэффициент 1,76 и тотал больше 170,5 — 1,78.
Статистические тренды в играх УНИКСа и «Локомотива-Кубани»
|УНИКС
|«Локомотив-Кубань»
|В 3 из 4 последних матчей был тотал больше 175,5.
|Проиграл 5 матчей подряд на выезде.
|Выиграл дома 16 из 18 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей не набирал больше 90,5 очков.
Ставки на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» 28 мая 2025 года
Победа УНИКСа с форой −4,5 за коэффициент 1,76.
Тотал больше 170,5 — 1,78.