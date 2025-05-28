Прогноз на матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» 28 мая 2025 года: Казань набрала ход

Есть вопросы к главному тренеру. Практически не получил шанса Дженкинс, забросивший единственный трехочковый за 4 минуты. Зато восемь минут сыграл Емченко, не набравший ни одного очка. Всё это привело к тому, что Миллер, Кливленд и Макколл были вынуждены тащить все на себе, что против свежего и мотивированного соперника оказалось невозможным.