Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

В матче за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» столкнется с «Тоттенхэмом». Парижане сделали требл в прошлом сезоне и поражение в финале клубного чемпионата мира не поменяло ощущения от силы команды. У «Тоттенхэма» же кроме победы в Лиге Европы светлых моментов было крайне мало. Основной прогноз на этот матч уже можно прочитать на нашем сайте, а в новом материале мы поищем неожиданные сценарии в предстоящей встрече.
Победа «Тоттенхэма» с форой −1 за 12,50
Победа англичан — сама по себе рискованная ставка. А преимущество в два мяча по итогам матча расценивается букмекерами как что-то невероятное. Однако первое, что приходит на ум перед стартом поединка, — финал клубного чемпионата мира против «Челси». Всего месяц назад расклады на судьбу титула были идентичными, но парижане громко провалились. Казалось, что у коллектива Энрике кончились силы, а лондонцы идеально знают, как останавливать победителей Лиги чемпионов и создавать им проблемы.
Сейчас же от «Тоттенхэма» можно ждать чего угодно. Ни одной серьезной встречи при новом тренере Франке клуб еще не провел, а значит, мы не видели реальной формы «шпор». При этом быстрые контратаки «Тоттенхэма» вполне могут сработать против высокого прессинга парижан. А как не пропустить от «ПСЖ» в низком блоке, в прошлом сезоне демонстрировал «Ливерпуль».
Победа «ПСЖ» с форой −4,5 за 15,00
Однако больше верится все же в другой результат. «ПСЖ» слишком хорош на фоне перестроечного «Тоттенхэма». Французы редко позволяют себе плохие матчи, а провал с «Челси» можно объяснить общей усталостью команды после длинного сезона. Теперь же о плохой форме говорить не приходится — парижане месяц отдыхали и восстанавливались, поэтому должны предстать в этом матче свежими и голодными до побед.
Обыграть лондонцев при таком раскладе можно без особых проблем. «Тоттенхэм» пока только привыкает к требованиям нового тренера и учится различным компонентам по ходу игр. Поединок с «Баварией» показал, насколько «шпоры» уязвимы против топ-соперников — поражение 0:4 при плохой реализации моментов от мюнхенцев. Уход Сона тоже не мог не сказаться — отсутствие лидера в тяжелый момент способно прибить команду.
Кажется, если у французов будет должный уровень мотивации, то пробить планку в пять мячей не составит проблем. Тем более такое мы уже видели от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
Хет-трик за 8,50
Раз мы разобрались в том, что «ПСЖ» способен крупно выиграть, то стоит и найти героя победного финала. Кажется, им способен стать Кварацхелия. Грузин отлично смещается к центру и бьет с любой дистанции, а против «Тоттенхэма» такая игра придется к месту. Дело в том, что лондонцы обороняются низким блоком — линия защиты выстраивается в своей штрафной. Это позволяет нападающим соперника владеть мячом и наносить удары с комфортных позиций, но из-за пределов вратарской площади.
Именно так «Бавария» создавала проблемы «шпорам» в последнем товарищеском матче. Когда мюнхенцы нащупали уязвимость, смогли трижды отличиться в похожей манере. Но могли делать это и чаще, если бы на завершении оказывался кто-то более точный, чем Горетцка. Хвича — идеальный кандидат на хет-трик в битве за Суперкубок УЕФА.
«ПСЖ» откроет счет, но проиграет за 25,00
Неожиданный сценарий, но поверить в него можно. «ПСЖ» способен хорошо начать матч и быстро открыть счет. Однако потом игра, скорее всего, встанет на паузу — парижане перестанут лететь вперед, а «Тоттенхэм» не будет форсировать события, чтобы не усугубить свое положение. Так будет продолжаться долгое время, но после лондонцам придется добавлять.
Смогут ли справиться французы с напором соперника после длительного отдыха — открытый вопрос. Недостаток игрового тонуса может ударить по коллективу Энрике именно в концовке поединка, а что происходит с «ПСЖ», когда снижается интенсивность, мы видели в финале клубного чемпионата мира. К тому же Доннаруммы в воротах парижан, по всей видимости, ждать не стоит. Итальянец не договорился с клубом о новом контракте и пропустит финал. Его спасений может не хватить в момент, когда соперник будет вскрывать оборону парижан — все-таки от голкипера в коллективе Энрике зависело много.
При ничейном счете инициатива снова может перейти к «ПСЖ». Вполне возможно, игроки проснутся и полетят в атаку. Однако такой сценарий — на руку «Тоттенхэму». Франк отлично ставит вертикальные атаки и способен подловить соперника в этот момент.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой по традиции ставит на точный счет: «В матче с “ПСЖ” сложно прогнозировать победу “Тоттенхэма”. Все же команда Луиса Энрике остается одной из сильнейших в Европе, я думаю. Тем более, это только старт сезона, первый официальный матч, у “шпор” еще и состав обновился, не все могли успеть сыграться. У парижан таких проблем меньше. Ставлю на победу “ПСЖ” со счетом 2:1 — котировка 7,60».