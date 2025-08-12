Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Смогут ли справиться французы с напором соперника после длительного отдыха — открытый вопрос. Недостаток игрового тонуса может ударить по коллективу Энрике именно в концовке поединка, а что происходит с «ПСЖ», когда снижается интенсивность, мы видели в финале клубного чемпионата мира. К тому же Доннаруммы в воротах парижан, по всей видимости, ждать не стоит. Итальянец не договорился с клубом о новом контракте и пропустит финал. Его спасений может не хватить в момент, когда соперник будет вскрывать оборону парижан — все-таки от голкипера в коллективе Энрике зависело много.