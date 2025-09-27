Прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург» 27 сентября 2025 года: три очка для Семака

«Зенит» наконец начал стабильно набирать очки, в последних 4 турах у сине-бело-голубых 3 победы и ничья. И, что интересно, ноль пропущенных голов. Хотя ошибки в обороне были и с «Балтикой», и с «Краснодаром». За этот отрезок команда Семака также забила 8 мячей. Но и атакующая игра «Зенита» не впечатляет. Семак часто меняет стартовый состав, футболистам не хватает сыгранности. Жерсон пока что набирает форму, его место занял молодой Педро. Есть и хорошие новости. Глушенков начал феерить, как год назад, наконец «проснулся» Луис Энрике. Соболев тоже полезен впереди.