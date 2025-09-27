Прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург» 27 сентября 2025 года: три очка для Семака

«Зенит» одолел в гостях «Краснодар» и снова считается главным претендентом на чемпионство. Хотя перед 10-м туром команда Семака занимает лишь 5-е место. Впрочем, у экспертов остаются вопросы к игре клуба из Петербурга. «Оренбург» предсказуемо борется за выживание и пока что находится в зоне стыковых матчей.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Оренбург»
Букмекеры не сомневаются в победе фаворита. Поставить на то, что «Зенит» возьмет три очка, можно за 1,18. Ничья стоит 8,40, а победа «Оренбурга» — и вовсе 17,00. Голов ждут в этом матче много: тотал больше 2,5 оценивается в 1,45.
Прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург»
«Зенит» наконец начал стабильно набирать очки, в последних 4 турах у сине-бело-голубых 3 победы и ничья. И, что интересно, ноль пропущенных голов. Хотя ошибки в обороне были и с «Балтикой», и с «Краснодаром». За этот отрезок команда Семака также забила 8 мячей. Но и атакующая игра «Зенита» не впечатляет. Семак часто меняет стартовый состав, футболистам не хватает сыгранности. Жерсон пока что набирает форму, его место занял молодой Педро. Есть и хорошие новости. Глушенков начал феерить, как год назад, наконец «проснулся» Луис Энрике. Соболев тоже полезен впереди.
«Оренбург» неделю назад проиграл московскому «Динамо» 1:3. Гол престижа в самой концовке забил Савельев при помощи Зайнутдинова, но до этого команда Слишковича пропускала после своих ошибок. В ничейном, по сути, матче. Все-таки «Оренбургу» не хватает качественных игроков, отсюда и серия без побед из 6 матчей. Новички тоже не тащат команду. Интересно, что команда Слишковича пока всего три раза играла в гостях, все-таки домашние матчи на искусственном покрытии дают ей некоторое преимущество. Но в 6 играх дома «Оренбург» набрал только 4 очка.
В прошлом сезоне «Зенит» обыграл «Оренбург» дома и в гостях со скромным счетом 1:0. Вот и сейчас можно ждать сухую победу от Семака. Поставить на то, что «Зенит» победит и не пропустит, можно за 1,87. А победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 стоит 2,22.
Статистические тренды в играх «Зенита» и «Оренбурга»
|«Зенит»
|«Оренбург»
|Выиграл у «Оренбурга» 4 матча подряд.
|1 победа в 9 турах.
|В 5 матчах РПЛ из 7 последних прошел тотал меньше 2,5.
|Тотал больше 3,5 сыграл в 4 последних матчах РПЛ из 5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов не сомневается в фаворите: «Оренбург» — это просто развалина сейчас. В обороне команда действует из рук вон плохо: медленные защитники, баланса нет. Они даже автобус не могут поставить: и тренер не хочет, и не умеют это делать. Я думаю, на «Газпром Арене» будет разгром. Точно победа «Зенита» с форой −2,5. Вторая ставка: сухой выигрыш хозяев.
Ставки на матч «Зенит» — «Оренбург» 27 сентября 2025 года
«Зенит» победит и не пропустит за 1,87.
Победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 за 2,22.