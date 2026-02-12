Глава МОК хочет лично убедить украинца сменить запрещенный шлем

27-летний спортсмен подготовил к Олимпийским играм специальный «шлем памяти» с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях. Гераскевич провел в нем несколько тренировочных заездов на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо, после чего МОК запретил его использование, сославшись на пункт 50.2 Олимпийской хартии, где говорится, что «на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда».
Позднее Гераскевич заявил, что несмотря на запрет МОК, продолжит использовать свой шлем во время официальных стартов, которые стартуют сегодня. Ковентри планирует посетить олимпийскую трассу Эудженио Монти в Кортина-д’Ампеццо перед соревнованиями, чтобы отговорить Гераскевича от этой идеи.
Владислав Гераскевич является первым скелетонистом в истории Украины, кому удалось отобраться на Олимпийские игры. Олимпиада в Италии станет для него третьей по счету. В Пхенчхане-2018 он занял 12-е место, в Пекине-2022 — 18-е.
Начало соревнований по скелетону — в 11:30 по московскому времени.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне российские спортсмены не представлены.