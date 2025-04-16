Стать лучшим боксером в стране, пройти войну, и снова взять титул чемпиона: история Николая Королева

Ранний взлет
Родился боксер в Москве в 1917 году. С ранних лет спорт стал его нормой жизни. До 16 лет будущий фронтовик и чемпион отдавал предпочтение игровым видам спорта. Но потом в его жизни появился бокс. Правда, после первой тренировки он не горел желанием стать прославленным бойцом. Потенциал Королева смог рассмотреть Иван Богаев, который и начал его тренировать. Позднее в жизни спортсмена появились и другие наставники: Константин Градополов и Аркадий Харлампиев.
До начала войны Королев уже успел «навести шороху» в советском боксе. В 1936 году он стал абсолютным чемпионом СССР по боксу после победы над сильным и опытным Виктором Михайловым. При этом, предыдущие спарринги (а их было три) выиграл именно Михайлов, от чего победа в титульном поединке выглядит только значимей. В 19 лет до таких высот добирается не каждый человек. Спустя год Николай защитил титул, но в 1938 году после боя с Навасардовым отказался от звания. Судьи отдали победу в поединке Королеву, а вот он сам решил, что сильнее был соперник.
Годы войны и подвигов
В 1939 году Королев решил поступить в школу летчиков-истребителей. Там Михайлов получил травму, которая осталась с ним на всю жизнь — один из прыжков с парашютом прошел неудачно, из-за чего спортсмен травмировал стопу. Из-за этого, когда началась война, боксера не хотели брать на фронт. Попасть в партизанский отряд удалось во многом благодаря спортивным связям. Общество «Динамо» формировало специальное подразделение, состоящее в основном из спортсменов. Боксер прошел специальную военную подготовку, после чего отправился выполнять свой долг.
Спортсмен действовал в диверсионной группе, в партизанском отряде специального назначения, которым командовал полковник Дмитрий Николаевич Медведев. Этот отряд был заброшен в тыл врага осенью 1941 года и действовал на территории оккупированных Брянской, Могилевской и Смоленской областей. В общей сложности группа Медведева провела порядка 50 важнейших операций, ежедневно бойцы рисковали своими жизнями.
В особых операциях часто требовалось мастерство рукопашного боя чемпиона по боксу. В городе Жиздра Калужской области партизанам удалось взять живым начальника русской полиции Латышев, который сам принимал участие в расстрелах наших солдат. В том же городе позднее был захвачен Корзухин-Львов, сын министра внутренних дел Временного правительства Георгия Львова, который в 1920-х в Париже возглавлял координационный центр по борьбе с большевизмом. Корзухин-Львов стал профессиональным разведчиком Службы безопасности нацистского рейха. До начала войны он нелегально работал в СССР, а в 1941 году дважды переходил линию фронта, налаживая агентурную сеть в Москве. В итоге операции под руководством Королева комендатура была взята без единого выстрела, а Корзухин-Львов отправлен в Москву самолётом.
Ситуации, когда выбраться уже, казалось, невозможно, случались довольно часто. Однажды отряд попал в окружение, а Королев вместе с раненым командиром отстал от основной группы. Боксер нес Медведева на плечах и прошел с ним несколько километров, пока не наткнулся на оборонительный дзот немцев, простреливающий просеку. Пройти возможности не было. Этот эпизод знают многие любители бокса. Друг Королева писатель Эдуард Хруцкий описывает подвиг следующим образом:
"- Уходи, Коля! Вдвоем нам не выбраться. Я их задержу.
— Или вместе выйдем, или уж…
… Поляна. Дзот. Рыло пулемета. Немцы. Как же быть? Он опустил командира на землю.
— Ну, Коля?.. Кажется, все. — Медведев сморщился от боли.
«Нет, не все. Есть один выход. И это может сделать только он. Только он, потому что он — боксер». Но ведь это чертовски опасно. Один шанс из ста. Николай встал во весь рост, поднял руки и пошел. Пошел сдаваться немцам.
— Стой, — сзади хриплый, словно чужой голос Медведева. Сухо щелкнул курок маузера.
«Неужели он выстрелит в спину? Тогда уж все… Тогда конец». Николай шел медленно, все ближе и ближе к вражескому дзоту. Навстречу бежали немцы. Человек пять. Вот они совсем рядом. Говорят что-то по-своему. Один снимает с него автомат. Николая подвели к дзоту, офицер и два солдата спустились вниз, видимо к рации. Остались двое. Стоят совсем близко. Королев даже чувствовал, как от них тянет перегаром. «Ну, пора. Вот этот ближе. Всю тяжесть тела в удар». Раз! И сразу же еще. Раз! Двое лежат на снегу. Теперь гранату! Тяжело ухнул взрыв. Осел бревенчатый накат. Из входа в блиндаж закурился синеватый дымок. Николай схватил упавший на снег автомат, дал две длинные очереди. Путь свободен!
— Молодец, Коля. А я было…
— Что, Дмитрий Николаевич?
— Да нет, ничего".
После этого двое солдат смогли выйти к своему отряду и прорвать кольцо. А Николай Королев вскоре был вызван в Москву, где получил орден Боевого Красного Знамени. Несмотря на то, что этот эпизод описал и Медведев в своих мемуарах, наш герой в своей книге о подвиге скромно умолчал.
Служба после Победы
Бесследно геройство боксера не прошло. Взрыв оглушил Королева, и контузия не позволила продолжать партизанскую деятельность. Николай был зачислен в тыл, где также принес немало пользы, занимался военно-спортивной подготовкой. С 1942 года он возобновил выступления. В годы войны принципиальным соперником Королева стал Анзор Навасардов. Титул лучшего боксера страны Николай подтвердил тогда же, когда СССР разгромил нацистскую Германию — в 1945 году.
Но и после войны Королев был полезен своей стране как разведчик. В конце 1945 года он попал в Германию под предлогом организации спортивной работы в советских частях. На самом же деле Николаю нужно было выследить советских боксеров, работавших в диверсионных группах абвера (военной разведки нацистской Германии), задержать их или же уничтожить. Одним из интересных СССР боксеров был чемпион страны в среднем весе по имени Олег Загоруйченко. Операцию Королев выполнил успешно, но что именно произошло с предателями Родины в открытых источниках не сообщается.
Бой с американским чемпионом и слухи о поединке с Джо Луисом
Поездка в Берлин значима не только службой Королева, но и его боксерским талантом, который увидели за пределами СССР. Николай с товарищами посетили один из спортивных залов, где американский чемпион в тяжелом весе устраивал показательные бои. Королев решил выйти против профессионала и показать свои навыки. Первые два раунда Николай только уходил от атак и действовал намеренно неуклюже. В третьем советский боксер пошел в атаку и нокаутировал американца, после чего оттащил его в угол ринга.
После этого случая Королева пригласили в США, где всерьез пытались устроить показательный бой с Джо Луисом. На тот момент — с чемпионом мира в тяжелом весе, имеющим не один десяток успешных защит титула. Но бой не состоялся. По слухам, вето на поединок установил сам Сталин, все из-за того, что Королев получил два тяжелых ранения на войне, не считая неудачного приземления с парашютом. Проиграть советский боксер мог из-за подорванного здоровья. Но по политическим причинам допустить этого было нельзя.
Статус короля бокса в СССР
Чемпионом СССР Королев становился 9 раз с 1936 по 1953 годы, 4 раза получал звание абсолютного чемпиона. Такое успешное длительное выступление позволило ему получить статус короля бокса, чего в СССР больше не удостаивался ни один спортсмен. Классикой отечественного бокса навсегда останутся поединки Королева и Михайлова, Королева и Навасардова (из 12 попыток Андро выиграл лишь три, остальные бои остались за Королевым).
И если в начале карьеры Николай выступал в роли талантливого юнца, то в 1949 ситуация изменилась и его оппонентом стал 19-летний литовец Альгирдас Шоцикас. Его Королев победил решением судей, что не понравилось болельщикам. После резонанса организаторы устроили круговой турнир с участием финалистов и полуфиналистов. Оба претендента набрали одинаковое количество побед, снова встретились в финале. Там инициативой владел Королев, вновь победивший по очкам. В поздние годы уже литовец брал верх над чемпионом, благодаря чему поехал на олимпиаду. Достижение, которого нет у Королева. Вот только королем бокса все равно был только Николай Федорович.
12 марта 1974 года Николай Королев скончался. За свою жизнь он провел 219 поединков, праздновал победу на ринге 206 раз. Но свою главную победу советский боксер отпраздновал в мае 1945, когда Советский Союз смог разбить фашистскую Германию.