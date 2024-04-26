Казахстан из-за паводков перенес «Игры будущего» на 2026 год

Решение связано с масштабными паводками, которые охватили 10 из 17 областей страны. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии финансовых средств для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим.

Во время посещения «Игр будущего» в Казани Токаев объявил, что следующий турнир пройдет в Казахстане. Его проведение было намечено на 2025 год.

«Игры будущего» прошли в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях приняли участие более двух тысяч человек из 116 стран мира, которые состязались в 21 фиджитал-дисциплине, объединяющей традиционные виды спорта и киберспорт.