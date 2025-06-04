Топ-15 трюков на роликах: ловите летний вайб

Трюки на роликах не просто эффектно выглядят, они не лишены эстетики фигурного катания, потому и смотрятся красиво. Поэтому сегодня мы расскажем вам о всех способах восхитить публику и проверить себя на таком экстремальном «транспорте».
Польза катания на роликах
Хоть мы и сказали, что вид спорта экстремальный, а, значит, травмироваться начинающий спортсмен может очень часто, польза у такой занятости тоже имеется. Сейчас о ней и расскажем.
- Вы сможете улучшить вашу координацию. На роликах вам часто придется держать равновесие и менять направление движения. И чем больше практики, тем лучше вы будете ориентироваться в пространстве.
- Катание на роликах и легкие трюки помогут укрепить сердечно-сосудистую систему. Такая нагрузка по заявлениям некоторых авторитетных источников может снизить риск инсульта, инфаркта и сахарного диабета.
- Катание понижает уровень стресса. Все дело в том, что монотонные движения вместе с размеренным дыханием помогают отвлечься от тревоги.
- Пониженный уровень стресса также напрямую влияет на улучшение сна. Все дело в том, что во время занятий вырабатывается эндорфин. Ну и физическая нагрузка ведет к усталости.
- Во время исполнения трюков и катания вы укрепляете мышцы. А именно: руки, мышцы плеча и вся верхняя часть туловища. Постоянные скрутки туловища, способствуют снижению массы верхней части тела, укреплению мышц спины, рук и пресса.
Топ-5 легких трюков на роликах для начинающих
Не спешите начинать обучение трюкам на роликах с самых сложных элементов. Для начинающих мы подготовили базовый список. Освойте его. Эти упражнения помогут вам почувствовать уверенность в себе.
1. Повороты
Базовые элементы катания, которые точно нужно изучать одними из первых. Потому что практически все трюки будут включать эти элементы.
Техника выполнения
Поворот выполняется в продольной стойке. Одну ногу нужно поставить впереди, а затем перенести на нее массу всего тела. Далее происходит наклон корпусом в сторону поворота. Ведущий конек нужно ставить на внешнее ребро. Колени при этом должны быть немного согнуты.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Конечно, даже в таком базовом элементе могут быть свои частые ошибки. Так, многие люди слишком широко расставляют ноги в стороны, что делает положение неустойчивым. Еще одной ошибкой остается низкая скорость во время поворота.
Посмотрите видео, в котором рассказывают о том, как избежать ошибок во время этого несложного трюка:
2. Спуск
Поскольку вам часто придется менять высоту, проезжая на роликах, вам явно пригодится еще один навык — спуск.
Техника выполнения
Безопаснее съезжать вниз змейкой или плугом (в положении, когда ноги широко расставлены, слегка согнуты в коленях, а руки вытянуты вперед, в принципе, все так же, как и в лыжах). С помощью наклона корпуса можно тормозить, или, наоборот набирать скорость.
Спуск с лестницы осуществляется боком. Коньки должны стоять параллельно ступенькам. Для безопасности нужно слегка присесть и наклонить ролики в сторону подъема. Двигаясь приставным шагом по ступенькам, вы поочередно переносите вес с одной ноги на другую.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Тут самое главное — уметь держать равновесие и не разогнаться слишком сильно. Иначе вы рискуете упасть.
3. Торможение
Торможение — основной элемент катания на роликах, поэтому давайте выделим для него отдельный пункт.
Техника выполнения
У современных роликов практически всех моделей предусмотрен тормоз. Им пользуются следующим образом: принимают продольную стойку, нога с тормозящим коньком ставится вперед. Вес тела нужно перенести на другую ногу. Тормозящую ногу нужно разогнуть и плавно отклонить конек назад до тех пор, пока колодка не соприкоснется с покрытием.
Некоторые роллеры тормозят плугом или же коньком, выставленным перпендикулярно движению. Последний способ намного более сложен в исполнении и подойдет опытному мастеру.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Частая ошибка — слишком резкое торможение во всех случаях. Вам нужно научиться делать остановку плавной, чтобы не терять равновесие.
4. Пауэрслайд
Пауэрслайд является частью большой семьи слайдов — так в роликовых коньках называют элементы катания, суть которых заключается в скольжении на скорости. Элемент отличается скольжением на внутреннем ребре, достаточно прост в изучении. Расскажем, как делать этот трюк на роликах.
Техника выполнения
При выполнении трюка корпус спортсмена должен быть развернут вполоборота. Опорную ногу нужно поставить в полусогнутом положении на внешнее ребро ролика. Тормозящая нога идет по дуге вперед и ставится на внутреннее ребро конька перпендикулярно ходу движения. Усилие равномерно распределяется на все колеса.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Старайтесь распределять усилие равномерно на все колеса роликов. Иначе вас ждет все то же самое, что и в предыдущих элементах — потеря равновесия.
5. Эсид
Также относится к простым слайдам, эти трюки на роликах будто созданы для новичков. Эсид является элементом со скольжением на внешнем ребре.
Техника выполнения
Ведущая нога должна скользить на внешнем ребре, в то время как вторая катится рядом. Если вам кажется такое положение слишком легким, можете поставить опорный ролик лишь на одно колесо. В противном случае не пренебрегайте своим равновесием.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Очень важен правильный темп. В базовом варианте опорную ногу нужно ставить на внешнюю сторону (не забывайте!). Также имейте в виду, что вторая нога — прямой, прижатой ниже колена к опорной. Все это сильно влияет на устойчивость.
Топ-5 трюков на роликах средней сложности
В рейтинг легких трюков мы взяли лишь несколько слайдов, хотя практически все они могут считаться базовыми упражнениями. Гораздо сложнее начинающему роллеру справится со слаломами, о которых и поговорим дальше. Эти трюки на роликах не подойдут для начинающих спортсменов, поэтому переходите к ним только после обучения базовым навыкам.
1. Волна
Так называется первый трюк, о котором пойдет речь в более продвинутом списке элементов летнего вида спорта. Суть его простая — роллер перемещается между конусами с помощью волнообразного движения обоими ногами. Иначе его называют «змейка» или «parallel».
Техника выполнения
Оба конька должны двигаться параллельно. Ноги необходимо согнуть в коленях, упор сделать на пятки, корпус немного наклонить вперед. Толчок внешней ногой должен быть сильнее, направление движения определяет внутренняя нога.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Ни в коем случае нельзя делать этот слалом на прямых ногах. Так вы не будете четко входить в поворот.
2. Monoline
Это очередной вид слалома. Тут один конек следует за другим, как бы образуя линию.
Техника выполнения
Для начала примите правильную стойку: колени согнуты, тело наклонено — тут без изменений. Ведущую ногу необходимо вывести вперед, а ролики выставить друг за другом на небольшом расстоянии (до 8 сантиметров). Ноги должны двигаться друг за другом по принципу паровозика. Толчки совершаются обеими ногами, но задней — сильнее.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Избегайте рассинхронизации коньков, следите за тем, чтобы вес тела был равномерно распределен на обе ноги. И не проезжайте на прямых ногах.
3. Крисс-кросс
Иначе говоря — «восьмерка». Суть элемента в том, что на одном конусе ноги сходятся, а на другом — расходятся.
Техника выполнения
Технически элемент совпадает практически во всем с предыдущим: согнутые ноги, туловище наклонено вперед, вес равномерно распределен на обе ноги. Отличие именно в движении так называемой восьмерки.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Поэтому и ошибки тут идентичные всем слаломам — прямые ноги, несинхронные движения ног (когда одна нога делает скрещивающее движение сильнее). Посмотрите, как правильно делать элемент:
4. Кораблик
Слаломы при всей своей похожести могут быть очень разными. К примеру, кораблик как ничто другое требует от роллеров хорошей растяжки. А все потому, что спортсмен едет на полусогнутых ногах с коленями, которые смотрят в разные стороны.
Техника выполнения
Для выполнения трюка нужна следующая стойка: пятки вместе, а носки — врозь. Ролики должны стоять на одной линии. Колени в полусогнутом положении, в то время как спина — прямая. Как и в монолайне, вы двигаете ногами по принципу паровозика, то есть, друг за другом.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Выполняя этот элемент, нужно следить за «пятой точкой». Не выпячивайте себя во время проезда. Также нельзя наклонять тело слишком сильно вперед.
5. Езда на заднем и переднем колесе
Еще одно усложнение базового слалома. Роллеры могут проезжать всего на одном колесе по своей полосе препятствий. Расскажем о том, как это делать правильно.
Техника выполнения
Ведущую ногу нужно ставить на пятку, а вторую — на мысок. Колеса обязательно должны стоять на одной линии, расстояние между ногами небольшое. Распределите вес тела на ноги равномерно. Колени — на одной линии.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Может так случиться, что задняя нога идет с недостаточно поднятой пяткой, и она падает на землю. Или же носок ведущей ноги может быть поднят не так высоко, как нужно. Не потеряйте равновесие из-за того, что колени отставлены далеко друг от друга или неправильно распределен вес тела.
Топ-5 сложных трюков на роликах для профессионалов
Если вы освоили базовые элементы и уже готовы справиться с почти любым слайдом, вам могут подойти задачи посложнее. Какие трюки на роликах лучше всего подходят для следующего уровня, мы и расскажем. Одними из сложных упражнений были и остаются прыжки.
1. Зулу
Трюк с таким названием относится к большой группе прыжков, которые совершаются лицом вперед, без каких либо-дополнительных усложнений в виде поворотов или захватов.
Техника выполнения
Для начала вам нужно сделать разгон. Набрав необходимую скорость для выполнения трюка, роллер отталкивается двумя ногами и разводит их в стороны в условном шпагате (одна нога прямая, другая в согнутом положении). Преодолев препятствие, спортсмен приземляется также на обе ноги.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Вам очень важно правильно рассчитать скорость и момент прыжка. Приземление осуществляется в положении, когда колени полусогнуты. Так вы немного смягчаете себе посадку и избегаете травматизма.
2. Папильон 180
В базовой версии папильон — это обычный прыжок, во время которого роллер делает в воздухе фигуру, скрещивая ноги в позе сидения «по-турецки». Здесь же добавляется вращение на 180 градусов.
Техника выполнения
Нужно выполнить разбег, затем совершить прыжок. В воздухе спортсмен скрещивает ноги, совершает в таком положении поворот в 180 градусов и приземляется спиной вперед. После этого движение на роликах продолжается.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Здесь они те же, что и в первом случае. Особенно важно — уметь приземляться. Согните ноги в момент соприкосновения роликов с поверхностью.
3. Фэйки 180 Драгон БС
Это еще одна сложная вариация прыжка. Тут и прыжок спиной вперед (фэйки) и поворот на 180 градусов и сложная для новичка фигура в воздухе.
Техника выполнения
Сначала нужно подъехать на скорости к препятствию спиной вперед. Далее в момент прыжка начинается разворот таким образом, чтобы одна нога была прижатой к телу под роллером (чаще всего — левая), а другая — выставляется в сторону в полушпагате, параллельно препятствию. В момент перелета разворот завершается, приземление сперва идет на ту ногу, которая была прижата к телу, а затем и на вторую.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Не забывайте, что для выполнения трюка нужна правильная скорость и хорошая координация. Не спешите переходить к его изучению, если только недавно начали кататься на роликах.
4. 180 Панда Сейфти
Этот прыжок относится к грэбам — элементам с захватом ноги в воздухе. Кроме этого усложнения в трюке используются развороты. В нашем случае — в 180 градусов.
Техника выполнения
Лучше всего совершать этот прыжок не с ровной поверхности, а с лестницы или другой подходящей возвышенности. Трюк выполняется спиной вперед. В моменте прыжка вы отталкиваетесь двумя ногами и совершаете в воздухе поворот на 180 градусов. Оказавшись в полете, вам нужно подтянуть одну ногу к животу и схватиться за ролик, зафиксировав фигуру. Далее вы отпускаете руку и совершаете приземление спиной вперед.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Отличий в частых ошибках от других прыжков тут нет. Вам нужно набрать правильную скорость, верно рассчитать момент прыжка. Успейте убрать руку с ролика до приземления иначе, потеряете координацию.
5. 540 Фри Джамп
Закончим наш рейтинг одним из самых трудных прыжков, которые могут выполнять профессиональные роллеры. Прыжок с вращением 540 градусов. Если вы выучите его — можете считать свою миссию в катании на роликах выполненной.
Техника выполнения
Заход на прыжок осуществляется лицом вперед. Подъезжая к препятствию, нужно сделать толчок двумя ногами и совершить прыжок. В момент отталкивания совершается разворот на 180 градусов, а затем еще на 180. Приземляться нужно спиной вперед, так вы доводите вращение до 540 градусов.
Частые ошибки роллеров при выполнении трюка
Приземляйтесь на оба ролика, немного согнув ноги в коленях.
Советы новичкам: как выполнять различные трюки на роликах
Чтобы катание на роликах и выполнение трюков различной сложности приносили только удовольствие, запомните несколько полезных советов. Здесь мы ответим на вопрос, как научиться делать трюки на роликах быстрее и без вреда для здоровья.
1. Пользуйтесь защитой
Наколенники, налокотники и шлем — ваши обязательные атрибуты. Даже если вы посчитаете, что научились всему, не игнорируйте эти элементы гардероба спортсмена. Одно неудачное падение — и вы можете получить травму, не имея средств защиты.
2. Научитесь падать
Падать придется часто. И в начале — очень часто. Вы должны уметь группироваться, чтобы не повредить себе ничего и минимизировать риски.
3. Катайтесь в сухую погоду
Третий совет также связан с тем, чтобы избежать травм при тренировках. Сырая поверхность повредит даже опытному спортсмену, что уж говорить о тех, кто только начал стоять на роликах.
4. Катайтесь на проверенных площадках
Вам нужно учиться трюкам там, где это удобно и безопасно. Лучше всего подходят специальные скейт-парки, они могут быть крытыми или открытыми. В таком случае вы сможете получать максимум удовольствия от занятий и будете лучше прогрессировать.
5. Выберете подходящие ролики
Для этого вы можете обратиться к специалистам, которые посоветуют вам производителя, ценовые диапазоны и необходимые характеристики для главного в этом виде спорта инвентаря.
6. Обратитесь к специалистам
Тренер нужен даже опытному спортсмену. Для новичка опытный товарищ под рукой просто необходим.
Как подобрать ролики для катания
На нашем последнем совете мы даже остановимся немного подробнее. Все дело в том, что катание на роликах — это достаточно разнообразная дисциплина, поэтому существует несколько вариаций этой спортивной обуви. Расскажем, как ролики отличаются в зависимости от своего основного предназначения.
- Ролики для отдыха. Если вы хотите неспешно кататься по городу, ваш выбор — обувь с мягкими колесами небольшого диаметра.
- Если же вы хотите быстрой езды, выбор будет другим. В этом случае стоит остановиться на фитнес-роликах. Это модели, которые имеют прочные алюминиевые рамы, оснащены системой быстрого шнурования, скоростными подшипниками. Диаметр колес таких роликов составляет до 90 миллиметров. В наличии имеются ортопедические ботинки и подушечки под щиколотку.
- А если ваше желание гонять на скорости становится все сильнее, то и ролики можно поменять. Тут стоит выбрать модели с укороченной колодкой, жесткой рамой. Колес должно быть четыре или пять.
- Когда решите, что можете заниматься слаломами и выполнением прыжков, то тоже можете поменять вашу спортивную обувь. Ролики для фристайла имеют жесткий ботинок, колеса маленького диаметра, короткую раму и боковую поддержку. Пластиковые элементы с внешней стороны усиливают защиту. Появляется дополнительный амортизатор в пятке. Также тут имеются системы для снижения нагрузки.
- Также вы можете использовать для трюков в скейт парках ролики с маленькими колесами, которые используют при стиле «агрессив». В городе кататься на них не очень удобно из-за жесткого ботинка. В тоже время, они обладают самой лучшей маневренностью. Рама с выемкой посередине позволяет скользить по перилам.
- На роликах можно кататься и по бездорожью! Но совсем на других. Такие модели отличает меньшее количество колес, и их увеличенный диаметр до 15 сантиметров (как и у вездеходов колеса больше, чем у обычных автомобилей). Они выполнены из резины и накачаны воздухом.
- Женские модели роликов обычно имеют более узкие ступни, увеличенный подъем. В районе икроножных мышц такие модели ниже.
- Для детей тоже имеются особенные принципы структуры роликов. Вы можете остановиться на раздвижных моделях, которые регулируют размер.
Что нужно знать о выполнении разных трюков на роликах?
Мы рассказали вам самую актуальную информацию о том, как научиться делать трюки на роликах. Освежите свою память и выбирайте именно этот вид спорта.
- Потому что это полезно. Катание на роликах улучшает вашу физическую подготовку и укрепляет здоровье.
- Но не спешите делать сложные упражнения. Сначала нужно научиться делать базовые «трюки» — повороты, торможение и спуски.
- Научившись основе, можете переходить к слайдам и слаломам. Первое — скольжение, второе езда между фишками на скорость или сложность.
- Если справились и с этим — то уже можете переходить к прыжкам. Вот названия подобных трюков на роликах: зулу, фри джамп, панда сейфти, папильон, фейки драгон.
- Не пренебрегайте мерами предосторожности: защита, сухая погода, проверенные скейт-парки!
- Не забывайте, что многое зависит и от модели роликов. Для каждого вида катания есть свои модели: прогулка, скоростной забег или прыжки — все это влияет на то, какие ролики вам надо выбрать.