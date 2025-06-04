Топ-15 трюков на роликах: ловите летний вайб

Сначала нужно подъехать на скорости к препятствию спиной вперед. Далее в момент прыжка начинается разворот таким образом, чтобы одна нога была прижатой к телу под роллером (чаще всего — левая), а другая — выставляется в сторону в полушпагате, параллельно препятствию. В момент перелета разворот завершается, приземление сперва идет на ту ногу, которая была прижата к телу, а затем и на вторую.