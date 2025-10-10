Как научиться кататься на роликах: 5 шагов для уверенного старта

Многих останавливает страх упасть, но научиться кататься на роликах проще, чем кажется. Главное — терпение, правильная защита и безопасная площадка. В статье — пошаговые советы для взрослых и детей, базовые упражнения и частые ошибки, которых лучше избежать на старте.