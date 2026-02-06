Ученица Плющенко Елена Костылева защитила титул чемпионки России

По итогам короткой и произвольной программ Елена Костылева набрала 228,53 балла и защитила титул чемпионки России среди юниоров. Ученица Евгения Плющенко исполнила три четверных прыжка — экстремальная сложность для соревнований юниорок.
Второй стала Лидия Плескачева (218,03 балла), тройку лучших замкнула Виктория Стрельцова (217,84). София Дзепка стала 4-й (205,32) после провального выступления в короткой программе (16-е место).
6 февраля на чемпионате России юниоры‑одиночники представят произвольную программу, а спортивные пары выступят с короткой программой.
Елена Костылева занимается в академии «Ангелы Плющенко». В декабре двукратный олимпийский чемпион и тренер фигуристки Евгений Плющенко объявил о прекращении работы со спортсменкой из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой. Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Он утверждал, что она регулярно нарушала правопорядок, например, позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком.
Спустя две недели, 8 января, 14-летняя Костылева вернулась в группу Плющенко. Тренер заявил, что спортсменка находилась в «катастрофической форме» и на первых тренировках с фигуристкой «увиденное его не порадовало».