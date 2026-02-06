Ученица Плющенко Елена Костылева защитила титул чемпионки России

Елена Костылева занимается в академии «Ангелы Плющенко». В декабре двукратный олимпийский чемпион и тренер фигуристки Евгений Плющенко объявил о прекращении работы со спортсменкой из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой. Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Он утверждал, что она регулярно нарушала правопорядок, например, позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком.