Чайковская: программа Гуменника гениально легла на новую музыку

«Никто ничего не переделывал. Программа гениально легла. У меня оттуда есть видео, потрясающе катается, вчера прокат был. Музыка мне нравится даже больше, чем была, и он в нее вписался, как в родную. Петр человек способный, и потом, не надо ничего менять, так все правильно сделали, что все у нас получилось. Он просто великолепно откатал вчерашнюю тренировку, он меня очень порадовал, я, посмотрев все это, и поздравила тренера. Все идет, как должно было идти», — сказала Чайковская.