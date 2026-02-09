Ричмонд
Чайковская: программа Гуменника гениально легла на новую музыку

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала смену музыки в короткой программе Петра Гуменник на Олимпийский играх в Италии. Об этом сообщает «КП Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский фигурист лишился возможности выступить под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» из-за проблем с авторскими правами. Вместо этого Гуменник покажет свою программу под композицию «Waltz 1805» армянского композитора Эдгара Акопяна, звучавшую в финальных титрах российского фильма «Онегин».

«Никто ничего не переделывал. Программа гениально легла. У меня оттуда есть видео, потрясающе катается, вчера прокат был. Музыка мне нравится даже больше, чем была, и он в нее вписался, как в родную. Петр человек способный, и потом, не надо ничего менять, так все правильно сделали, что все у нас получилось. Он просто великолепно откатал вчерашнюю тренировку, он меня очень порадовал, я, посмотрев все это, и поздравила тренера. Все идет, как должно было идти», — сказала Чайковская.

Петр Гуменник выступит в Милане с короткой программой во вторник, 10 февраля. 23-летний россиянин выйдет на лед под первым стартовым номером.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
