Чайковская: программа Гуменника гениально легла на новую музыку

Российский фигурист лишился возможности выступить под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» из-за проблем с авторскими правами. Вместо этого Гуменник покажет свою программу под композицию «Waltz 1805» армянского композитора Эдгара Акопяна, звучавшую в финальных титрах российского фильма «Онегин».
«Никто ничего не переделывал. Программа гениально легла. У меня оттуда есть видео, потрясающе катается, вчера прокат был. Музыка мне нравится даже больше, чем была, и он в нее вписался, как в родную. Петр человек способный, и потом, не надо ничего менять, так все правильно сделали, что все у нас получилось. Он просто великолепно откатал вчерашнюю тренировку, он меня очень порадовал, я, посмотрев все это, и поздравила тренера. Все идет, как должно было идти», — сказала Чайковская.
Петр Гуменник выступит в Милане с короткой программой во вторник, 10 февраля. 23-летний россиянин выйдет на лед под первым стартовым номером.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.