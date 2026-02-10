Отец Гуменника признался, что не смотрит вживую выступления сына

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник выступит на Олимпийских играх в Милане с короткой программой сегодня, 10 февраля. 23-летний россиянин выйдет на лед под первым стартовым номером.
«Родители не могут просто смотреть соревнования, полностью расслабиться, наслаждаться и провести теплый хороший вечер. Переживания не дают нам полноценно насладиться моментом и порадоваться. Это понятно. Если Петя где-то выступает, то результаты узнаем из онлайн-таблиц. Смотреть вживую очень волнительно», — приводит слова Олега Гуменника ТАСС.
Ранее стало известно, что Гуменник лишился возможности выступить под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» из-за проблем с авторскими правами. Вместо этого спортсмен покажет свою программу под композицию «Waltz 1805» армянского композитора Эдгара Акопяна, звучавшую в финальных титрах российского фильма «Онегин».
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.