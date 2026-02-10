Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Гуменника признался, что не смотрит вживую выступления сына

Отец российского фигуриста Петра Гуменника Олег Гуменник рассказал, что не может смотреть вживую выступления сына из-за волнения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник выступит на Олимпийских играх в Милане с короткой программой сегодня, 10 февраля. 23-летний россиянин выйдет на лед под первым стартовым номером.

«Родители не могут просто смотреть соревнования, полностью расслабиться, наслаждаться и провести теплый хороший вечер. Переживания не дают нам полноценно насладиться моментом и порадоваться. Это понятно. Если Петя где-то выступает, то результаты узнаем из онлайн-таблиц. Смотреть вживую очень волнительно», — приводит слова Олега Гуменника ТАСС.

Ранее стало известно, что Гуменник лишился возможности выступить под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» из-за проблем с авторскими правами. Вместо этого спортсмен покажет свою программу под композицию «Waltz 1805» армянского композитора Эдгара Акопяна, звучавшую в финальных титрах российского фильма «Онегин».

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.


Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше