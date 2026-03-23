Загитова, Медведева, Ягудин: чем они занимаются после завершения карьеры

Они привыкли к вниманию, полным трибунам и постоянным обсуждениям. Но в фигурном катании карьера заканчивается рано, и дальше приходится заново выстраивать свою жизнь.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После ухода из спорта у фигуристов меняется вся жизнь. Кто-то остается на льду, но уже в другой роли, кто-то уходит на телевидение или запускает свой бизнес. Рассказываем, как спортсмены переживают этот период и куда тратят свои силы после завоевания медалей.

Евгения Медведева — шоу и собственные проекты

Источник: Соцсети

Евгения Медведева завершила спортивную карьеру в 2023 году. К этому моменту у нее уже был статус одной из самых сильных фигуристок своего поколения: два серебра Олимпиады-2018, два золота чемпионатов мира и Европы, победы в финалах Гран-при и десятки рекордов.

После ухода из спорта она быстро перестроилась. Евгения регулярно участвует в ледовых шоу, но при этом активно развивается и вне льда.

У нее появилось собственное интервью-шоу «Бес комментариев», где она разговаривает с известными гостями, а также проекты на телевидении. Параллельно она проводит мастер-классы для молодых фигуристов и участвует в благотворительных инициативах.

Алина Загитова — телевидение и ледовые шоу

Источник: Соцсети

Алина Загитова взяла все главные титулы в фигурном катании уже к 17 годам: золото Олимпиады-2018, победа на чемпионате мира и Европы, финал Гран-при. После этого она завершила карьеру — в 2019 году объявила паузу и больше не возвращалась на крупные турниры.

Дальше ее фокус сместился в сторону медиа. Загитова стала ведущей «Ледникового периода», работала репортером, начала регулярно появляться в телепроектах и рекламных съемках.

При этом она не ушла из фигурного катания полностью. Алина выступает в ледовых шоу, участвует в постановках Татьяны Навки и занимается развитием собственной школы фигурного катания.

Евгений Плющенко — тренерство и своя академия

Источник: Соцсети

Олимпийское золото, десятки титулов и сложнейшие каскады, которые потом начали повторять другие — Плющенко долгие годы был символом мужского одиночного катания. Его программы обсуждали не только из-за побед, но и из-за высокого уровня техники, который он задавал.

После завершения карьеры он переключился на тренерскую работу. Евгений создал академию «Ангелы Плющенко», где тренируются юниоры и перспективные фигуристы — среди них Софья Муравьева и Вероника Жилина. Он сам участвует в тренировках и контролирует подготовку.

Параллельно он развивает ледовые шоу. Это не просто выступления, а полноценные постановки с сюжетом, костюмами и известными участниками — например, «Снежная королева», где выступала Александра Игнатова и другие известные фигуристы.

Татьяна Навка — ледовые шоу и продюсирование

Источник: Соцсети

Партнерство с Романом Костомаровым принесло Татьяне Навке олимпийское золото и серию побед на чемпионатах мира и Европы. Их программы долго обсуждали не только из-за техники, но и из-за подачи — это был один из самых узнаваемых дуэтов в танцах на льду.

После завершения карьеры Навка не стала уходить в тренерство, а выбрала другое направление. Она создала компанию Navka Show и занялась постановкой ледовых спектаклей — «Руслан и Людмила», «Спящая красавица», «История любви Шахерезады». Это большие проекты с декорациями, костюмами и продуманным сценарием, которые стабильно собирают залы, особенно в новогодний сезон.

Кроме этого, она остается в телевизионной повестке: участвует в «Ледниковом периоде», работает с номерами и появляется в эфире. Параллельно Навка курирует академию «Наши надежды», где занимается организацией тренировочного процесса и развитием молодых спортсменов.

Алексей Ягудин — телевидение и театр

Источник: Соцсети

Программы Ягудина до сих пор пересматривают — его олимпийский прокат в Солт-Лейк-Сити с максимальными оценками за артистизм считается одним из самых ярких в истории фигурного катания. Четыре титула чемпиона мира и победа на Играх закрепили за ним статус лучшего фигуриста своего времени.

После завершения карьеры в 2003 году он быстро ушел в медийную сферу. Ягудин стал постоянным участником и ведущим «Ледникового периода», начал работать комментатором на крупных турнирах и появляться в телевизионных проектах. Его узнают уже не только как спортсмена, но и как телеведущего.

Помимо этого, он играет в театре и ведет собственное интервью-шоу «Лед тает с Алексеем Ягудиным», где общается со спортсменами и известными гостями. Параллельно он продолжает выходить на лед в шоу Ильи Авербуха и участвует в благотворительных мероприятиях.