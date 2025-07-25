Как качает пресс Скала, а как — Шакира: 5 подходов к идеальному телу

С подросткового возраста Зендея занималась хореографией, а сейчас предпочитает танцы, пилатес, растяжку и короткие, но интенсивные тренировки дома. После начала съемок в блокбастерах она все же начала ходить в зал, но делает это 3−4 раза в неделю и по своим правилам. В арсенале: становая тяга, планки, болгарские выпады, упражнения на баланс и корпус. Главное — не скучать и не зацикливаться на цифрах. Для Зендеи важно, чтобы тренировка была в удовольствии, тогда и результат не заставит себя ждать.