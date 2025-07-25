Как качает пресс Скала, а как — Шакира: 5 подходов к идеальному телу

Для одних это часть роли супергероя, для других — результат танцевальных репетиций или ранних подъемов. У этих звезд пресс не просто элемент внешности, а отражение дисциплины, стиля жизни и силы характера. Рассказываем о пяти знаменитостях, чей рельеф вдохновляет — и о том, как они этого добились.
Крис Хемсворт: Тор с идеальными кубиками
Если и есть человек, чье имя стало синонимом идеального торса и кубиков, то это Крис Хемсворт. В роли Тора он не только спасал мир, но и стабильно демонстрировал пресс, достойный супергероя. Такой результат дался не случайно: актер тренируется круглый год и давно выстроил собственную систему.
Вместе с тренером Люком Зокки он запустил фитнес-приложение Centr. Там собраны видеотренировки на 20 и 40 минут, в том числе с самим Крисом, а также рецепты, планы питания и советы по восстановлению. В тренировках Хемсворт сочетает кроссфит, бодибилдинг, кардио и core-нагрузку — все для функционального тела, а не просто красивого пресса. К тому же форма нужна не только для экрана, но и для реальных нагрузок. Ведь Крис выполняет большинство трюков сам.
Зендея: танцы и разнообразие вместо спортзала
Звезда «Эйфории» и «Человека-паука» не любит спортзалы и откровенно говорит, что терпеть не может однообразные тренировки. Но при этом ее пресс — один из самых обсуждаемых в индустрии. Секрет прост: постоянная активность и разнообразие.
С подросткового возраста Зендея занималась хореографией, а сейчас предпочитает танцы, пилатес, растяжку и короткие, но интенсивные тренировки дома. После начала съемок в блокбастерах она все же начала ходить в зал, но делает это 3−4 раза в неделю и по своим правилам. В арсенале: становая тяга, планки, болгарские выпады, упражнения на баланс и корпус. Главное — не скучать и не зацикливаться на цифрах. Для Зендеи важно, чтобы тренировка была в удовольствии, тогда и результат не заставит себя ждать.
Дуэйн Джонсон: режим настоящего супергероя
Если кто и сделал пресс частью своего бренда, то это Дуэйн «Скала» Джонсон. Бывший рестлер и герой боевиков до сих пор живет по режиму, достойному супергероя. Каждое утро он просыпается в четыре утра. Начинает день с пробежки, затем — завтрак и тренировка.
Джонсон тренируется шесть дней в неделю, фокусируясь на разных группах мышц. А в конце каждой сессии обязательно делает упражнения на пресс: подъемы ног, скручивания, ролики, планки. Обычно это четыре подхода по 12 повторений с коротким отдыхом между ними. При этом он умеет адаптировать нагрузку под свое состояние.
Шакира: танцы вместо спортзала
Шакира никогда не ставила зал в приоритет. Она может проводить по два часа в день на репетициях, сочетая сальсу, латинскую хореографию, хип-хоп и кардио. Такой подход задействует корпус, талию, пресс и баланс не хуже любого тренажера. Дополнительно Шакира делает упражнения на core — планки, работу с фитболом, упражнения на координацию. Почти все с собственным весом.
Тело певицы — результат не силовой нагрузки, а многолетней привычки двигаться с удовольствием и на максимум.
Галь Гадот: гребля и тренировки на выносливость
Когда пришло время сыграть Чудо-женщину, Галь Гадот посвятила шесть месяцев плотным тренировкам до семи часов в день. С ней работали сразу два тренера: один — по силовой, другой — по функциональной подготовке. В программе были TRX, гребной тренажер, работа с канатами и штангой, базовые скручивания, планки, упражнения на координацию. Основная тренировка длилась 45 минут и включала круг из семи упражнений.
Сейчас Гадот продолжает поддерживать форму, но с меньшими нагрузками. В ее режиме остались гребля, работа с собственным весом и тренировки на выносливость. Рельефный пресс — просто приятный бонус к здоровому телу.
В построении формы нет магии, зато есть системность, постоянство и любовь к процессу. Необязательно повторять за этими актерами, но можно ими вдохновиться и выстроить свой уникальный подход к тренировкам.