Как вернуться к тренировкам после простуды без риска для здоровья

Простуда всегда выбивает из привычного ритма: тренировки уходят на паузу, а энергия — на борьбу с вирусом. Как только температура нормализуется, возникает соблазн сразу вернуться к привычным нагрузкам. Но организму нужно время, чтобы восстановить силы и иммунитет. Тренеры и врачи подчеркивают: начинать стоит с легких практик, которые мягко включают дыхание, улучшают кровообращение и постепенно возвращают мышцам тонус. Такой подход снижает риск осложнений и помогает быстрее почувствовать себя в форме.