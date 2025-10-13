Как тренировать ноги и не перекачать их: 4 простых правила для успеха

Главная причина, по которой ноги начинают визуально увеличиваться, — работа с большими весами в силовом формате, как у профессиональных атлетов. При малом количестве повторений и высоких нагрузках мышцы получают сигнал на рост, а не на проработку рельефа. Для большинства, кто не ставит цель нарастить объемы, лучше использовать умеренные веса и делать по 12−20 повторений в подходе. Обычно это 50−70% от максимального рабочего веса.