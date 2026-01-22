Как ускорить метаболизм в обычной жизни — без марафонов и БАДов

Метаболизм не замедляется внезапно — он подстраивается под образ жизни. Когда дни проходят без движения, сон сбивается, а усталость становится фоном, тело начинает работать экономном режиме. Это происходит не потому, что организм «сломался», а потому что у него нет сигнала к активности. В таком режиме тело начинает работать медленнее, и разогнать его можно не таблетками, а изменением привычек.