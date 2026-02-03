Почему вес возвращается после похудения — и как этого избежать

Проблема возврата веса чаще всего связана не с мотивацией, а с реакцией организма. Резкий дефицит и быстрые изменения запускают защитные механизмы: усиливается аппетит, снижается расход энергии, растет напряжение. В итоге вес возвращается не потому, что у человека нет силы воли, а потому что его цель не совпадает с возможностями тела. Как это исправить и добиться устойчивого результата — рассказываем в статье.