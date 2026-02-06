Ричмонд
Секрет Кайи Гербер: как получить модельную фигуру без накачанных мышц

Кайя Гербер выглядит подтянутой и стройной, но без выраженных мышц и спортивного рельефа. Разбираем, какие тренировки помогают сохранить модельную фигуру и естественные пропорции тела.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Кайя Гербер часто появляется на подиумах и съемках в образах, которые подчеркивают ее естественную стройность. При этом модель редко демонстрирует выраженный спортивный рельеф — ее фигура выглядит мягкой, пластичной и гармоничной. Такого же эффекта можно добиться благодаря продуманным подходам к физической активности, где акцент делается на гибкости, выносливости и поддержании мышц без увеличения их объема.

Пилатес и функциональные тренировки как основа

Кайя Гербер
Кайя ГерберИсточник: Соцсети

Основу тренировок Кайи Гербер составляет пилатес — направление, которое активно используют модели и танцовщики. Такие занятия строятся на медленных контролируемых движениях, работе с глубокими мышцами корпуса и внимании к осанке. За счет этого тело выглядит подтянутым и изящным.

Кайя регулярно тренируется на реформере — специальном тренажере для пилатеса, который позволяет прорабатывать мышцы через сопротивление пружин и собственный вес. В упражнениях задействуются мышцы пресса, спины, бедер и ягодиц, но нагрузка распределяется равномерно, поэтому тело сохраняет вытянутые линии. Модель не раз отмечала, что такие тренировки помогают ей поддерживать осанку во время длительных съемок и показов.

Помимо пилатеса, в тренировках присутствуют функциональные упражнения — планки, легкие варианты приседаний и работа с резиновыми лентами. Они укрепляют мышцы и улучшают координацию движений, но не дают чрезмерной силовой нагрузки. Такой формат занятий помогает Кайе сохранять тонус и формировать аккуратный силуэт без выраженного спортивного рельефа.

Танцы, прогулки и легкое кардио для стройности

Умеренные кардионагрузки помогают сохранить стройность и мягкий силуэт.
Умеренные кардионагрузки помогают сохранить стройность и мягкий силуэт.Источник: Соцсети

Помимо пилатеса Кайя регулярно добавляет умеренные кардионагрузки, которые помогают поддерживать тонус без выраженного роста мышц. Модель часто выбирает танцевальные тренировки — это могут быть классы contemporary, barre или хореография с элементами фитнеса. Такие занятия обычно длятся 45−60 минут, она ходит на них 2−3 раза в неделю. Они улучшают координацию, повышают выносливость и помогают мягко прорабатывать мышцы всего тела.

Еще одна привычка модели — ходьба. Кайя старается много двигаться в повседневной жизни: прогулки быстрым шагом по 7−10 тысяч шагов в день помогают поддерживать общий уровень активности и контролировать вес. Иногда она добавляет легкие занятия на эллипсоиде или велотренажере с умеренным темпом — примерно 30−40 минут в спокойном ритме.

Такой формат кардио работает за счет регулярности, а не высокой интенсивности. Нагрузка ускоряет обмен веществ, помогает телу оставаться стройным и сохраняет легкость движений.

Баланс между тренировками и восстановлением

Регулярный сон и восстановление помогают поддерживать форму без жестких тренировок.
Регулярный сон и восстановление помогают поддерживать форму без жестких тренировок.Источник: Соцсети

Кайя не строит тренировочный режим вокруг жесткого графика и экстремальных нагрузок. Модель делает акцент на регулярности и восстановлении, потому что именно такой режим помогает сохранять стабильную форму без перегрузки. Она старается чередовать активные дни с более спокойными, чтобы мышцы успевали восстанавливаться и не увеличивались в объеме.

Большую роль играет сон. Кайя неоднократно говорила, что старается спать не меньше 7−8 часов, потому что восстановление напрямую влияет на внешний вид и физическую форму. Недостаток сна повышает уровень стресса и может провоцировать набор веса, поэтому режим отдыха для нее — такая же часть заботы о теле, как тренировки.

В питании модель придерживается умеренного подхода. В ее рационе обычно есть белковые продукты, овощи, сложные углеводы и достаточное количество воды. Сладкое старается полностью исключать. Она избегает жестких диет и резкого ограничения калорий, чтобы сохранять энергию и не провоцировать скачки веса.