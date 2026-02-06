Секрет Кайи Гербер: как получить модельную фигуру без накачанных мышц

Кайя Гербер часто появляется на подиумах и съемках в образах, которые подчеркивают ее естественную стройность. При этом модель редко демонстрирует выраженный спортивный рельеф — ее фигура выглядит мягкой, пластичной и гармоничной. Такого же эффекта можно добиться благодаря продуманным подходам к физической активности, где акцент делается на гибкости, выносливости и поддержании мышц без увеличения их объема.