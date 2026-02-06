Секрет Кайи Гербер: как получить модельную фигуру без накачанных мышц

Кайя Гербер часто появляется на подиумах и съемках в образах, которые подчеркивают ее естественную стройность. При этом модель редко демонстрирует выраженный спортивный рельеф — ее фигура выглядит мягкой, пластичной и гармоничной. Такого же эффекта можно добиться благодаря продуманным подходам к физической активности, где акцент делается на гибкости, выносливости и поддержании мышц без увеличения их объема.
Пилатес и функциональные тренировки как основа
Кайя регулярно тренируется на реформере — специальном тренажере для пилатеса, который позволяет прорабатывать мышцы через сопротивление пружин и собственный вес. В упражнениях задействуются мышцы пресса, спины, бедер и ягодиц, но нагрузка распределяется равномерно, поэтому тело сохраняет вытянутые линии. Модель не раз отмечала, что такие тренировки помогают ей поддерживать осанку во время длительных съемок и показов.
Помимо пилатеса, в тренировках присутствуют функциональные упражнения — планки, легкие варианты приседаний и работа с резиновыми лентами. Они укрепляют мышцы и улучшают координацию движений, но не дают чрезмерной силовой нагрузки. Такой формат занятий помогает Кайе сохранять тонус и формировать аккуратный силуэт без выраженного спортивного рельефа.
Танцы, прогулки и легкое кардио для стройности
Помимо пилатеса Кайя регулярно добавляет умеренные кардионагрузки, которые помогают поддерживать тонус без выраженного роста мышц. Модель часто выбирает танцевальные тренировки — это могут быть классы contemporary, barre или хореография с элементами фитнеса. Такие занятия обычно длятся 45−60 минут, она ходит на них 2−3 раза в неделю. Они улучшают координацию, повышают выносливость и помогают мягко прорабатывать мышцы всего тела.
Еще одна привычка модели — ходьба. Кайя старается много двигаться в повседневной жизни: прогулки быстрым шагом по 7−10 тысяч шагов в день помогают поддерживать общий уровень активности и контролировать вес. Иногда она добавляет легкие занятия на эллипсоиде или велотренажере с умеренным темпом — примерно 30−40 минут в спокойном ритме.
Такой формат кардио работает за счет регулярности, а не высокой интенсивности. Нагрузка ускоряет обмен веществ, помогает телу оставаться стройным и сохраняет легкость движений.
Баланс между тренировками и восстановлением
Кайя не строит тренировочный режим вокруг жесткого графика и экстремальных нагрузок. Модель делает акцент на регулярности и восстановлении, потому что именно такой режим помогает сохранять стабильную форму без перегрузки. Она старается чередовать активные дни с более спокойными, чтобы мышцы успевали восстанавливаться и не увеличивались в объеме.
Большую роль играет сон. Кайя неоднократно говорила, что старается спать не меньше 7−8 часов, потому что восстановление напрямую влияет на внешний вид и физическую форму. Недостаток сна повышает уровень стресса и может провоцировать набор веса, поэтому режим отдыха для нее — такая же часть заботы о теле, как тренировки.
В питании модель придерживается умеренного подхода. В ее рационе обычно есть белковые продукты, овощи, сложные углеводы и достаточное количество воды. Сладкое старается полностью исключать. Она избегает жестких диет и резкого ограничения калорий, чтобы сохранять энергию и не провоцировать скачки веса.