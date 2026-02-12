Нехватка солнца влияет на фигуру: почему зимой сложнее худеть

Зимой многие замечают, что тренировки даются тяжелее, активность снижается, тело выглядит менее подтянутым. Это часто связывают с питанием или ленью, хотя на состояние организма сильно влияет световой день. Когда солнца мало, меняются сон, уровень энергии и восстановление после нагрузок, а вместе с этим — реакция тела на спорт и движение. Разбираем, какие процессы стоят за этими изменениями и что можно скорректировать, чтобы быстрее прийти в форму.