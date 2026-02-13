Тренируетесь, а целлюлит не уходит: главные причины и рабочие решения

Целлюлит появляется не только у тех, кто набрал вес или мало двигается. На его выраженность влияют гормоны, особенности соединительной ткани, кровообращение и то, как организм удерживает воду. Поэтому бывает так: нагрузки растут, мышцы крепнут, а рельеф кожи почти не меняется. В этой статье разберем, какие тренировки работают лучше других, и что помогает улучшить внешний вид кожи.