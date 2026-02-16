Любимые тренировки моделей: как они остаются стройными без тяжелых нагрузок

Многие модели делают ставку на тренировки, которые укрепляют глубокие мышцы, улучшают баланс тела и помогают держать форму. Такие форматы строятся на контроле движений, растяжении и умеренной нагрузке, поэтому их легче выполнять регулярно. Ниже — тренировки, которые чаще всего выбирают модели и которые можно легко повторить.
Пилатес — тренировка для тонуса и осанки
Пилатес давно считается одной из самых популярных тренировок среди моделей, потому что он работает с глубокими мышцами и не даете ненужного рельефа. Регулярные занятия помогают укреплять мышцы кора, которые отвечают за осанку, баланс и контроль движений. За счет этого тело выглядит более спортивным, а силуэт — вытянутым.
Пилатес входит в тренировочный график Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Рози Хантингтон-Уайтли. Они регулярно занимаются как на классических ковриках, так и на реформере — специальном тренажере с пружинами и подвижной платформой. Такая тренировка создает мягкое сопротивление, за счет которого мышцы работают медленно и контролируемо, а нагрузка распределяется равномерно.
В пилатесе акцент делают на точности движений и дыхании. Например, упражнения на стабилизацию корпуса одновременно задействуют мышцы живота, спины и тазового дна, которые подтягивают силуэт и улучшают походку. Многие модели отмечают, что после регулярных занятий легче держать осанку на съемках и подиуме.
Эффект пилатеса обычно заметен благодаря общему тонусу тела. Руки и ноги выглядят более подтянутыми, талия — визуально уже, а спина становится ровнее. Именно поэтому тренировку часто выбирают для поддержания формы между показами и съемками.
Йога — тренировки для гибкости и баланса
Йога часто появляется в расписании моделей, когда нужно поддерживать форму без интенсивных нагрузок. Она помогает сохранить подвижность суставов, улучшает растяжку и развивает контроль над телом. За счет плавных переходов между позами тренировка одновременно укрепляет мышцы и снимает напряжение после перелетов, съемок и показов.
Йогу регулярно практикуют Наталья Водянова и Жизель Бюндхен. Обе модели неоднократно рассказывали, что используют практику не только для физической формы, но и для восстановления после плотного графика. Бюндхен, например, много лет занимается аштанга-йогой — динамичным направлением, где упражнения выполняются в четкой последовательности и требуют высокой концентрации.
Во время занятий активно работают мышцы стабилизаторы. Позы с опорой на руки и корпус укрепляют плечи, спину и пресс, а растяжка делает движения более плавными. За счет этого тело выглядит гибким и легким, а походка становится более уверенной.
Йога также помогает регулировать уровень стресса и улучшает качество сна, что напрямую влияет на восстановление мышц и общее состояние организма.
Барре и упражнения с собственным весом — мягкий тонус без объема
Барре сочетает элементы балета, пилатеса и функциональных упражнений с небольшими амплитудами движений. Тренировка проходит у станка или стены и строится на многократных повторениях с собственным весом. За счет этого мышцы получают нагрузку без тяжелых весов, а тело становится более подтянутым без выраженного увеличения объема.
Этот формат выбирают Белла Хадид и Кайя Гербер. В их тренировках много изометрических удержаний, приседаний с небольшой амплитудой и работы на внутреннюю поверхность бедра и ягодиц. Такие упражнения формируют аккуратный рельеф.
Функциональные тренировки с собственным весом работают по схожему принципу. Выпады, планки, медленные приседания и упражнения на баланс задействуют сразу несколько групп мышц. Нагрузка распределяется равномерно, поэтому тело выглядит гармоничным, а не «перекачанным» в отдельных зонах.