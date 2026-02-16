Любимые тренировки моделей: как они остаются стройными без тяжелых нагрузок

Пилатес давно считается одной из самых популярных тренировок среди моделей, потому что он работает с глубокими мышцами и не даете ненужного рельефа. Регулярные занятия помогают укреплять мышцы кора, которые отвечают за осанку, баланс и контроль движений. За счет этого тело выглядит более спортивным, а силуэт — вытянутым.