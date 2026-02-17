Почему Оксана Самойлова и другие звезды теперь тренируются только дома

Еще недавно считалось, что для идеальной формы необходим зал, тренер и куча времени в расписании. Но все чаще знаменитости, которые могут позволить себе любой фитнес-клуб, выбирают тренировки дома. Это уже не вынужденная мера и не временный компромисс. У домашнего формата есть преимущества, которые перевешивают премиальные раздевалки и модные студии — и именно поэтому коврик в гостиной для многих оказался удобнее абонемента.
Настя Ивлеева — тренировки по своему графику
Ивлеева похудела на 17 кг и сейчас удерживает вес в пределах 55 кг при росте 174 см. При этом она не делает ставку на обязательные ежедневные походы в фитнес-клуб. В соцсетях телеведущая рассказывала, что контролирует питание, ужинает чем-то легким и много двигается — нагрузка встроена в повседневную рутину.
После возвращения в соцсети в мае она стала чаще показывать тренировки. В кадре появляются короткие комплексы, работа с собственным весом, функциональные упражнения без сложных тренажеров. Такой формат легко повторить дома, нужны только коврик, резинки и немного свободного пространства.
Анастасия считает, что такой формат гораздо удобнее, поскольку можно не зависеть от расписания клуба. Домашние тренировки позволяют не выпадать из режима даже в загруженные периоды.
Оксана Самойлова — собственный зал дома
Оксана Самойлова решила вопрос кардинально: она оборудовала полноценный спортзал прямо у себя дома. В кадрах из соцсетей видно силовую раму, штанги, гантели, тренажеры и кардиозону. Это не коврик в спальне, а полноценное пространство для силовой работы.
Именно здесь она тренируется регулярно. В программе — ягодичный мостик с пола, выпады, упражнения на пресс, приседания и отведения ног, часто с весами. Акцент на ягодицы и ноги заметен и по упражнениям, и по результату. При росте 177 см она держит вес в пределах 60 кг, сочетая силовые с выстроенным питанием: 5−6 приемов пищи в день, минимум сладкого, сложные углеводы утром и белок с овощами вечером.
Домашний зал позволяет ей работать с весами без перерывов и подстраивать нагрузку под свой ритм. Для человека, который тренируется много лет, такая база дома делает спорт частью повседневной жизни, а не отдельной поездкой по расписанию.
Регина Тодоренко — пилатес дома вместо фитнес-клуба
После третьих родов в сентябре 2025 года Регина Тодоренко сделала ставку на системных занятиях дома. Основной формат — пилатес до четырех раз в неделю. В сторис появляются коврик, упражнения на укрепление спины и глубоких мышц живота.
Пилатес стал для нее базой послеродового восстановления: без ударной нагрузки, но с акцентом на корпус и осанку. Дополнительно Тодоренко подключает йогу для растяжки и расслабления спины. Ранее в ее жизни было фигурное катание, которое помогало поддерживать тонус, но сейчас приоритет — мягкая работа с телом.
Параллельно она придерживается интервального питания: ест в течение 10 часов в день, а затем делает 14-часовой перерыв без еды. Такой режим помогает контролировать аппетит и не перегружать организм.