Почему Оксана Самойлова и другие звезды теперь тренируются только дома

Еще недавно считалось, что для идеальной формы необходим зал, тренер и куча времени в расписании. Но все чаще знаменитости, которые могут позволить себе любой фитнес-клуб, выбирают тренировки дома. Это уже не вынужденная мера и не временный компромисс. У домашнего формата есть преимущества, которые перевешивают премиальные раздевалки и модные студии — и именно поэтому коврик в гостиной для многих оказался удобнее абонемента.