Как звезды тренируются после 50: спортивные привычки Валерии, Нагиева и Газманова

Этот микс помогает ей сохранять легкость движений и при этом не терять выносливость. "Раньше я могла позволить себе два дня без движения, — говорит она в интервью. — Сейчас, если пропущу тренировку, чувствую, что тело становится не таким послушным. Для Валерии спорт — не столько про внешность, хотя фигура у нее и правда идеальная, а про возможность работать и выкладываться на сцене по полной.