Как звезды тренируются после 50: спортивные привычки Валерии, Нагиева и Газманова

В отличие от многих, кто воспринимает спорт как способ похудеть или подкачаться, звезды кино и шоу-бизнеса видят в тренировках инструмент выживания в профессии. Поэтому нагрузки подбираются не ради идеального пресса, а ради энергии и долголетия на сцене. Вот как три известных артиста перестраивают свои спортивные привычки под свой возраст.
Валерия: от йоги — к силе и функциональности
Раньше певица Валерия делала ставку исключительно на занятия йогой — для расслабления, растяжки и внутреннего баланса. Но с возрастом она осознала, что этой нагрузки недостаточно, чтобы выдерживать многочасовые концерты, частые перелёты и сложные номера в возрасте 57 лет. Поэтому она пересмотрела свои тренировки и включила в них упражнения для сохранения мышц в тонусе.
Сегодня ее тренировочный арсенал включает:
Этот микс помогает ей сохранять легкость движений и при этом не терять выносливость. "Раньше я могла позволить себе два дня без движения, — говорит она в интервью. — Сейчас, если пропущу тренировку, чувствую, что тело становится не таким послушным. Для Валерии спорт — не столько про внешность, хотя фигура у нее и правда идеальная, а про возможность работать и выкладываться на сцене по полной.
Дмитрий Нагиев: база вместо модных трендов
После 50 лет известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев не стал снижать нагрузки, а просто пересмотрел программу тренировок. Его любимая активность — бег. Он бегает почти каждый день, независимо от погоды и загруженности графика. Как говорят сам Дмитрий, это его способ перезагрузить голову и тело.
В зале он избегает изолирующих упражнений и трендовых программ. Вместо этого делает упор на базовые движения: приседания со штангой, становая тяга, жим лежа, подтягивания. Каждую тренировку он посвящает одной группе мышц — например, понедельник — ноги, среда — спина, пятница — грудь
Такой подход позволяет ему поддерживать мышечную массу, которая с возрастом начинает снижаться, и защищает суставы от износа. «Я не гонюсь за рекордами, — говорит Нагиев. — Мне важно, чтобы тело служило мне еще долго». И эта стратегия работает: при росте 177 см он весит около 85−90 кг и легко справляется с физическими нагрузками на съемках и в театре.
Олег Газманов: авторский комплекс для сцены и жизни
Певец Олег Газманов — один из немногих артистов старшего поколения, кто до сих пор выступает с двухчасовыми концертами без перерывов, выкладываясь на сцене на все 100%. Секрет его выносливости и отличной физической формы — в ежедневной дисциплине. Он не ходит в зал по расписанию, но обязательно тренируется дома каждый день, вне зависимости от того, в Москве он или в гастрольной поездке.
Его авторский комплекс включает:
- упражнения на пресс (планка, скручивания);
- отжимания и подтягивания;
- бег или быстрая ходьба на свежем воздухе;
- дыхательные практики для контроля голоса.
Газманов не использует дополнительное оборудование — только вес своего тела. Эта простая, но строгая система позволяет ему сохранять выносливость, четкость движений и стабильное дыхание на сцене — даже в 70+.
Для этих артистов спорт — не хобби, а часть профессии, как репетиции или работа над вокалом. Их подход показывает: с возрастом тренировки не становятся менее важными — они становятся более продуманными. И именно это позволяет именитым артистам сниматься в кино и оставаться на сцене десятилетиями, не теряя своей энергии и харизмы.