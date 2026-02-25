Ричмонд
Минус 5 кг за неделю: как похудела Алена Водонаева и почему это все обсуждают

Резкое похудение Алены Водонаевой стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Телеведущая говорит о строгом контроле рациона, а специалисты объясняют, что на самом деле может за этим стоять.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Алена Водонаева давно придерживается строгого рациона и не скрывает, что внимательно следит за тем, что оказывается в тарелке. В этот раз все обратили внимание на цифру, которую она сама озвучила, — 5 кг за неделю. При этом у телеведущей есть ограничения по спорту после перенесенных микроинсультов, поэтому основной инструмент поддержания формы — именно питание. Разбираем, какие привычки помогли добиться быстрого результата и почему такой темп вызвал беспокойство специалистов.

Строгий рацион и отказ от лишнего

Простое меню без сахара и фастфуда стало основой похудения Алены Водонаевой.
Источник: Соцсети

Алена Водонаева не раз рассказывала, что питание для нее — главный инструмент контроля формы. В повседневном рационе остаются смузи, нежирное мясо, овощи и небольшое количество простых блюд без сложных соусов и добавок. При этом она полностью исключила сахар, алкоголь, выпечку и фастфуд, подчеркивая, что именно эти продукты сильнее всего влияют на самочувствие и внешний вид.

Такой формат рациона требует постоянной дисциплины, поскольку питание становится однотипным и быстро надоедает. Алена отмечала, что ей важно чувствовать легкость в теле, поэтому она делает ставку на небольшие порции и простые продукты. В сочетании с отказом от сладких напитков и перекусов это создает дефицит калорий, который и объясняет такой быстрый минус на весах.

Телеведущая озвучила и свои параметры: при росте 175 см ее вес держится на уровне 53−54 кг. Именно эта цифра усилила обсуждение в сети, поскольку она находится на нижней границе нормы.

Минус 5 кг за неделю и комментарий диетолога

Быстрое снижение веса специалисты часто связывают с потерей жидкости и мышечной массы.
Источник: Соцсети

Особое внимание вызвала скорость снижения веса, о которой рассказала сама Водонаева — около 5 кг за неделю. Подобная динамика редко связана исключительно с уменьшением жировой массы, поэтому специалисты объясняют такой результат иначе. При резком ограничении углеводов организм теряет гликоген, а вместе с ним и значительный объем жидкости, что дает быстрый минус на весах.

Диетологи также отмечают, что при выраженном дефиците калорий организм может расходовать не только жировые запасы, но и мышечную ткань. Это объясняет, почему фигура становится тонкой, но при этом менее рельефной. На фото подобный эффект часто воспринимается как экстремальная худоба, особенно у людей с высоким ростом и небольшим исходным весом.

Специалисты отмечают, что такой темп значительно превышает общепринятые рекомендации: безопасным обычно считается снижение на 0,5−1 кг в неделю. Поэтому к стремительному похудении врачи обычно относятся осторожно. Речь идет не только о цифрах на весах, но и о том, как организм переносит такой режим и сохраняется ли баланс между снижением веса и общим состоянием здоровья.

Ограничения в спорте и ставка на питание

Из-за ограничений по спорту Алена делает основной акцент на питании.
Источник: Соцсети

Дополнительный фактор, который объясняет стратегию Водонаевой, — ограничения в физической активности. Телеведущая рассказывала, что после двух микроинсультов врачи рекомендовали отказаться от интенсивных тренировок, поэтому привычные форматы фитнеса с высокой нагрузкой для нее не подходят. Это заметно сузило набор инструментов, которые можно использовать для поддержания формы.

В подобных ситуациях специалисты обычно советуют щадящую активность — прогулки, дыхательные практики и мягкую растяжку. Такие форматы поддерживают организм, но не дают выраженного расхода энергии, как силовые или кардиотренировки. В результате питание становится главным фактором, влияющим на вес и внешний вид.

Именно поэтому в случае Водонаевой контроль рациона занимает центральное место. Ограничения по спорту не отменяют стремление поддерживать форму, но делают процесс более зависимым от питания и режима, что и объясняет выбранную стратегию похудения.