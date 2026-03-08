Тело как инструмент: 3 голливудские трансформации всего за пару месяцев

Все три актера добиваются таких результатов не в одиночку. За ними — команды из тренеров, диетологов, врачей и психологов. Они следят за гормонами, анализами, восстановлением. Для обычного человека такие эксперименты могут быть опасны: резкие скачки веса нарушают метаболизм, вызывают проблемы с сердцем, ЖКТ и психикой. И эти истории — не призыв к подвигам, а напоминание: человеческое тело гораздо пластичнее, чем кажется. Главное — использовать эту способность с умом и без фанатизма.