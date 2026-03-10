5 вещей для домашних тренировок, чтобы быстрее похудеть

Фитнес-резинки отличаются по уровню сопротивления. Обычно в наборе идет несколько вариантов — от легкого до очень плотного. Легкие резинки подходят для разминки, упражнений на руки и плечи, а более плотные используют для ягодиц и ног, где мышцы сильнее. Новичкам обычно достаточно набора из 3−5 резинок разной жесткости: так можно постепенно увеличивать нагрузку и менять уровень сложности упражнений. Для домашних тренировок чаще всего выбирают короткие тканевые или латексные петли — они не занимают место и подходят для большинства упражнений на нижнюю часть тела.