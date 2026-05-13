Почему обычные кроссовки убивают ваши колени в тренажерном зале

В зале многие выбирают обувь по простому принципу: красиво, удобно и подходит под форму. Но кроссовки для прогулок или бега могут не подойти для приседаний, выпадов и упражнений с весом. Из-за слишком мягкой подошвы стопа теряет устойчивость, а нагрузка переходит на колени и поясницу. Поэтому обувь для силовых тренировок, кардио и активных занятий обычно нужна разная, потому что это влияет на результат.