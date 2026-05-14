5 ошибок, из-за которых люди бросают тренировки уже через месяц

Обычно все стартует красиво: новый абонемент, форма, список упражнений и уверенность, что теперь жизнь точно изменится. Первую неделю человек тренируется почти каждый день, резко урезает еду, ждет быстрых изменений в зеркале — а потом устает, пропускает одну тренировку и чувствует, будто все уже провалено. Так цель вместо поддержки превращается в источник давления. Поэтому в спорте гораздо лучше работают не громкие обещания себе, а понятные задачи, которые можно выполнить без полного изменения жизни.