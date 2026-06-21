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5 лучших видов спорта для тех, у кого болят суставы

Многие не занимаются спортом, опасаясь, что нагрузки только ухудшат состояние суставов. Но есть виды физической активности, которые помогают уменьшить боль и замедлить развитие артроза.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Аэробные нагрузки — ходьба, езда на велосипеде и плавание — давно признаны специалистами наиболее эффективными для снижения боли и улучшения работы суставов. Они показывают наилучшие результаты по всем ключевым показателям: уменьшают дискомфорт, возвращают подвижность и при этом не травмируют суставы. В этой статье — пять видов спорта, которые считаются самыми дружелюбными и комфортными для занятий.

Ходьба — самый доступный и безопасный вариант

Ежедневные прогулки укрепляют мышцы ног и улучшают смазку суставов без ударной нагрузки
Ежедневные прогулки укрепляют мышцы ног и улучшают смазку суставов без ударной нагрузкиИсточник: Freepik

Ходьба — самый естественный и доступный вид физической активности для человека. Ее главное преимущество для суставов — отсутствие ударной нагрузки, которая возникает при беге. Когда человек бежит, его стопа с силой ударяется о землю, создавая нагрузку, многократно превышающую вес тела. При ходьбе такой ударной волны нет.

Ходьба не только безопасна для суставов, но и помогает при уже существующих проблемах. Участники исследований с остеоартритом коленного сустава, которые регулярно ходили, отмечали значительное снижение боли и улучшение подвижности уже через несколько недель. Кроме того, ходьба укрепляет мышцы ног и ягодиц, которые служат естественным амортизатором для суставов, забирая на себя часть нагрузки.

Для поддержания здоровья суставов достаточно 30−40 минут быстрой ходьбы в день, 5 раз в неделю. Важно выбрать удобную обувь с хорошей амортизацией и начинать с комфортного темпа, постепенно увеличивая дистанцию.

Плавание — полная разгрузка суставов и работа всего тела

Вода поддерживает тело, снимая до 90% нагрузки с суставов, при этом мышцы работают в полную силу
Вода поддерживает тело, снимая до 90% нагрузки с суставов, при этом мышцы работают в полную силуИсточник: Freepik

Плавание считается одним из самых безопасных видов спорта для суставов. Вода поддерживает тело, существенно снижая нагрузку на позвоночник, коленные и тазобедренные суставы. При этом мышцы работают активно, а суставы получают необходимую для здоровья нагрузку без риска травмы.

Водные упражнения пациенты с остеоартритом назвали одними из самых дружелюбных к суставам — 70% опрошенных отметили их как безопасные и эффективные. При этом плавание задействует все группы мышц, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает общую выносливость.

Оптимально заниматься плаванием 2−3 раза в неделю по 30−45 минут. Лучше всего чередовать разные стили — брасс, кроль, плавание на спине — чтобы равномерно распределять нагрузку на разные группы мышц.

Езда на велосипеде — щадящая нагрузка на все тело

Велосипед дает отличную нагрузку на мышцы ног, при этом вес тела не давит на колени
Велосипед дает отличную нагрузку на мышцы ног, при этом вес тела не давит на колениИсточник: Freepik

Езда на велосипеде или занятия на велотренажере — еще один вид аэробной нагрузки, который эксперты называют щадящим по отношению к суставам. При езде на велосипеде вес тела распределяется на седло, а не на колени и тазобедренные суставы. При этом мышцы ног работают активно, что укрепляет мышечный корсет вокруг суставов.

Аэробные нагрузки, включая езду на велосипеде, были признаны наиболее эффективными для снижения боли и улучшения функции суставов при остеоартрите. По данным опросов, 82% участников назвали их безопасными и эффективными.

Важно правильно настроить велосипед или велотренажер: сиденье должно быть на такой высоте, чтобы нога в нижней точке педали оставалась слегка согнутой, а не полностью выпрямленной. Начинать лучше с 15−20 минут в спокойном темпе, постепенно увеличивая продолжительность до 30−45 минут.

Скандинавская ходьба — усиленная версия обычной ходьбы

Использование палок снижает нагрузку на колени и тазобедренные суставы, перераспределяя вес тела
Использование палок снижает нагрузку на колени и тазобедренные суставы, перераспределяя вес телаИсточник: Freepik

Скандинавская ходьба с палками — это модификация обычной ходьбы, при которой палки берут на себя часть веса тела, дополнительно разгружая коленные и тазобедренные суставы. При этом в работу включаются мышцы рук, плеч и спины, что увеличивает общую энергозатратность и пользу для здоровья.

Этот вид активности особенно хорош для людей с избыточным весом или проблемами с суставами. Палки помогают сохранять равновесие, улучшают осанку и снижают риск падений. Врачи часто рекомендуют скандинавскую ходьбу как альтернативу обычной ходьбе при более серьезных проблемах с суставами.

Главное — правильно подобрать палки по росту. Формула: рост умножить на 0,68. Техника движения напоминает обычную ходьбу на лыжах: правая рука и левая нога двигаются одновременно. Начинать лучше с 20−30 минут, постепенно увеличивая продолжительность до 40−60 минут 3−4 раза в неделю.

Аквааэробика — доступные тренировки для любого возраста

Упражнения в воде дают кардионагрузку при минимальном давлении на суставы.
Упражнения в воде дают кардионагрузку при минимальном давлении на суставы.Источник: Freepik

Аквааэробика сочетает преимущества плавания и групповых тренировок. Вода поддерживает тело, снимая до 90% нагрузки с суставов, при этом можно выполнять разнообразные упражнения на все группы мышц. Это особенно важно для людей с избыточным весом, у которых даже обычная ходьба может вызывать дискомфорт в коленях.

В одном из экспериментов участники с болью в коленях после регулярных занятий аквааэробикой в течение месяца отметили значительное снижение болевых ощущений и улучшение подвижности. Дополнительный плюс — вода оказывает мягкий массажный эффект, улучшая кровообращение и уменьшая отеки.

Оптимально посещать занятия 2−3 раза в неделю по 40−50 минут. Температура воды для людей с проблемными суставами должна быть комфортной (28−30 градусов), чтобы не вызывать спазмов мышц. Перед началом занятий стоит проконсультироваться с инструктором, который подберет упражнения с учетом индивидуальных особенностей.

Как видите, ни бега, ни прыжков, никаких резких движений здесь нет — только плавная, ритмичная работа мышц. Выбирайте свой способ, и, конечно, перед началом любых занятий, особенно если у вас уже есть проблемы с суставами, лучше проконсультироваться со своим врачом. Но в целом эти пять видов спорта считаются самыми безопасными и полезными для здоровья суставов и вашего хорошего самочувствия.