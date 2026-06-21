5 лучших видов спорта для тех, у кого болят суставы

Ходьба не только безопасна для суставов, но и помогает при уже существующих проблемах. Участники исследований с остеоартритом коленного сустава, которые регулярно ходили, отмечали значительное снижение боли и улучшение подвижности уже через несколько недель. Кроме того, ходьба укрепляет мышцы ног и ягодиц, которые служат естественным амортизатором для суставов, забирая на себя часть нагрузки.