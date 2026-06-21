5 лучших видов спорта для тех, у кого болят суставы

Аэробные нагрузки — ходьба, езда на велосипеде и плавание — давно признаны специалистами наиболее эффективными для снижения боли и улучшения работы суставов. Они показывают наилучшие результаты по всем ключевым показателям: уменьшают дискомфорт, возвращают подвижность и при этом не травмируют суставы. В этой статье — пять видов спорта, которые считаются самыми дружелюбными и комфортными для занятий.
Ходьба — самый доступный и безопасный вариант
Ходьба — самый естественный и доступный вид физической активности для человека. Ее главное преимущество для суставов — отсутствие ударной нагрузки, которая возникает при беге. Когда человек бежит, его стопа с силой ударяется о землю, создавая нагрузку, многократно превышающую вес тела. При ходьбе такой ударной волны нет.
Ходьба не только безопасна для суставов, но и помогает при уже существующих проблемах. Участники исследований с остеоартритом коленного сустава, которые регулярно ходили, отмечали значительное снижение боли и улучшение подвижности уже через несколько недель. Кроме того, ходьба укрепляет мышцы ног и ягодиц, которые служат естественным амортизатором для суставов, забирая на себя часть нагрузки.
Для поддержания здоровья суставов достаточно 30−40 минут быстрой ходьбы в день, 5 раз в неделю. Важно выбрать удобную обувь с хорошей амортизацией и начинать с комфортного темпа, постепенно увеличивая дистанцию.
Плавание — полная разгрузка суставов и работа всего тела
Плавание считается одним из самых безопасных видов спорта для суставов. Вода поддерживает тело, существенно снижая нагрузку на позвоночник, коленные и тазобедренные суставы. При этом мышцы работают активно, а суставы получают необходимую для здоровья нагрузку без риска травмы.
Водные упражнения пациенты с остеоартритом назвали одними из самых дружелюбных к суставам — 70% опрошенных отметили их как безопасные и эффективные. При этом плавание задействует все группы мышц, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает общую выносливость.
Оптимально заниматься плаванием 2−3 раза в неделю по 30−45 минут. Лучше всего чередовать разные стили — брасс, кроль, плавание на спине — чтобы равномерно распределять нагрузку на разные группы мышц.
Езда на велосипеде — щадящая нагрузка на все тело
Езда на велосипеде или занятия на велотренажере — еще один вид аэробной нагрузки, который эксперты называют щадящим по отношению к суставам. При езде на велосипеде вес тела распределяется на седло, а не на колени и тазобедренные суставы. При этом мышцы ног работают активно, что укрепляет мышечный корсет вокруг суставов.
Аэробные нагрузки, включая езду на велосипеде, были признаны наиболее эффективными для снижения боли и улучшения функции суставов при остеоартрите. По данным опросов, 82% участников назвали их безопасными и эффективными.
Важно правильно настроить велосипед или велотренажер: сиденье должно быть на такой высоте, чтобы нога в нижней точке педали оставалась слегка согнутой, а не полностью выпрямленной. Начинать лучше с 15−20 минут в спокойном темпе, постепенно увеличивая продолжительность до 30−45 минут.
Скандинавская ходьба — усиленная версия обычной ходьбы
Скандинавская ходьба с палками — это модификация обычной ходьбы, при которой палки берут на себя часть веса тела, дополнительно разгружая коленные и тазобедренные суставы. При этом в работу включаются мышцы рук, плеч и спины, что увеличивает общую энергозатратность и пользу для здоровья.
Этот вид активности особенно хорош для людей с избыточным весом или проблемами с суставами. Палки помогают сохранять равновесие, улучшают осанку и снижают риск падений. Врачи часто рекомендуют скандинавскую ходьбу как альтернативу обычной ходьбе при более серьезных проблемах с суставами.
Главное — правильно подобрать палки по росту. Формула: рост умножить на 0,68. Техника движения напоминает обычную ходьбу на лыжах: правая рука и левая нога двигаются одновременно. Начинать лучше с 20−30 минут, постепенно увеличивая продолжительность до 40−60 минут 3−4 раза в неделю.
Аквааэробика — доступные тренировки для любого возраста
Аквааэробика сочетает преимущества плавания и групповых тренировок. Вода поддерживает тело, снимая до 90% нагрузки с суставов, при этом можно выполнять разнообразные упражнения на все группы мышц. Это особенно важно для людей с избыточным весом, у которых даже обычная ходьба может вызывать дискомфорт в коленях.
В одном из экспериментов участники с болью в коленях после регулярных занятий аквааэробикой в течение месяца отметили значительное снижение болевых ощущений и улучшение подвижности. Дополнительный плюс — вода оказывает мягкий массажный эффект, улучшая кровообращение и уменьшая отеки.
Оптимально посещать занятия 2−3 раза в неделю по 40−50 минут. Температура воды для людей с проблемными суставами должна быть комфортной (28−30 градусов), чтобы не вызывать спазмов мышц. Перед началом занятий стоит проконсультироваться с инструктором, который подберет упражнения с учетом индивидуальных особенностей.
Как видите, ни бега, ни прыжков, никаких резких движений здесь нет — только плавная, ритмичная работа мышц. Выбирайте свой способ, и, конечно, перед началом любых занятий, особенно если у вас уже есть проблемы с суставами, лучше проконсультироваться со своим врачом. Но в целом эти пять видов спорта считаются самыми безопасными и полезными для здоровья суставов и вашего хорошего самочувствия.