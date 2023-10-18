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16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Представлен рейтинг фаворитов предстоящего Евро-2024 по версии Goal

Интернет-портал Goal представил свой рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2024.

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Источник: Reuters

Главным претендентом на победу в турнире, по мнению издания, является сборная Франции. В тройку также вошли Англия и Португалия.

Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии Goal:

  1. Сборная Франции;
  2. Сборная Англии;
  3. Сборная Португалии;
  4. Сборная Испании;
  5. Сборная Бельгии;
  6. Сборная Австрии;
  7. Сборная Германии;
  8. Сборная Шотландии;
  9. Сборная Турции;
  10. Сборная Венгрии.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 национальные команды европейских стран.

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