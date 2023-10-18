Представлен рейтинг фаворитов предстоящего Евро-2024 по версии Goal

Главным претендентом на победу в турнире, по мнению издания, является сборная Франции. В тройку также вошли Англия и Португалия.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 национальные команды европейских стран.