Защитник «Барселоны» Араухо опубликовал пост после матча с «ПСЖ»

«Футбол, который принес мне столько радости, теперь сильно ударил по мне. Благодарю всех тех, кто рядом со мной несмотря ни на что, моих одноклубников, которые отдали все силы на поле, и болельщиков, которые верили в команду до конца. Мне очень жаль, что я не дал вам возможность порадоваться. Мы попробуем еще раз. Вперед, “Барса”! Все в руках Господа», — написал Араухо в соцсетях.