Защитник «Барселоны» Араухо опубликовал пост после матча с «ПСЖ»
После удаления центрального защитника каталонский клуб пропустил четыре мяча и вылетел из Лиги чемпионов.
После удаления центрального защитника каталонский клуб пропустил четыре мяча и вылетел из Лиги чемпионов.
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо опубликовал пост в социальных сетях после разгромного поражения от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.
«Футбол, который принес мне столько радости, теперь сильно ударил по мне. Благодарю всех тех, кто рядом со мной несмотря ни на что, моих одноклубников, которые отдали все силы на поле, и болельщиков, которые верили в команду до конца. Мне очень жаль, что я не дал вам возможность порадоваться. Мы попробуем еще раз. Вперед, “Барса”! Все в руках Господа», — написал Араухо в соцсетях.
25-летний футболист сборной Уругвая на 29-й минуте получил прямую красную карточку, срывая выход один на один игрока парижан Брэдли Баркола.
Рональд Араухо перешел в’Барселону«в 2018 году из уругвайского клуба “Бостон Ривер”. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник сыграл 21 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.