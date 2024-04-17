Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Оренбург
Динамо
12
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Урал
Ростов
12
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Футбол. Еврокубки
16.04
Барселона
ПСЖ
14
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
16.04
Боруссия Д
Атлетико
42
16.04
Барселона
ПСЖ
14
10.04
Атлетико
Боруссия Д
21
10.04
ПСЖ
Барселона
23
9.04
Арсенал
Бавария
22
9.04
Реал
Манчестер Сити
33
13.03
Атлетико
Интер
П 3:2
21
13.03
Боруссия Д
ПСВ
20
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Барселоны» Араухо опубликовал пост после матча с «ПСЖ»

После удаления центрального защитника каталонский клуб пропустил четыре мяча и вылетел из Лиги чемпионов.

ПСЖ
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо опубликовал пост в социальных сетях после разгромного поражения от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.

«Футбол, который принес мне столько радости, теперь сильно ударил по мне. Благодарю всех тех, кто рядом со мной несмотря ни на что, моих одноклубников, которые отдали все силы на поле, и болельщиков, которые верили в команду до конца. Мне очень жаль, что я не дал вам возможность порадоваться. Мы попробуем еще раз. Вперед, “Барса”! Все в руках Господа», — написал Араухо в соцсетях.

25-летний футболист сборной Уругвая на 29-й минуте получил прямую красную карточку, срывая выход один на один игрока парижан Брэдли Баркола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рональд Араухо перешел в’Барселону«в 2018 году из уругвайского клуба “Бостон Ривер”. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник сыграл 21 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.

Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь