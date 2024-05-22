Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2026 году

Решение было объявлено на заседании исполкома УЕФА, которое проходит сегодня в Дублине. Финал состоится на новом стадионе «Ференц Пушкаш», который был открыт в ноябре 2019 года. Вместимость стадиона составляет 67 215 зрителей.

Ранее Будапешт принимал матч за Суперкубок УЕФА в 2020 году и финал Лиги Европы в 2023 году. Также в венгерской столице состоялись четыре матча финального турнира Евро-2020.

Помимо Будапешта на финал ЛЧ-2025/26 претендовал Милан, однако итальянская заявка была отклонена из-за неопределенности с планами по реконструкции стадиона «Сан-Сиро». Город сохраняет шансы принять финал Лиги чемпионов в 2027 году.

В этом сезоне финал Лиги чемпионов между мадридский «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Следующий финал Лиги чемпионов пройдет в Берлине на «Альянц-Арене».

Кроме того, УЕФА объявил города, которые примут финальные матчи Лиги Европы и Лиги Конференций. Стамбул станет местом проведения финалов Лиги Европы 2026 года и Лиги конференций 2027 года. Обе встречи пройдут на домашнем стадионе «Бешикташа».

Два других финала пройдут в Германии. Лейпциг стал местом проведения финала Лиги конференций в 2026 году, а решающий матч Лиги Европы в 2027 году будет сыгран во Франкфурте-на-Майне.