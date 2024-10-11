Аналитики Opta назвали сильнейший футбольный клуб в мире

По результатам исследования аналитиков английский «Манчестер Сити» был назван сильнейшим футбольным клубом в мире. Opta Power ранжирует тысячи клубов по всему миру, и по нему мы можно судить о силе лиг, в которых они участвуют.
Топ-10 рейтинга Opta выглядит следующим образом:
- «Манчестер Сити» — 100;
- «Реал» — 97,2;
- «Арсенал» — 96,9;
- «Интер» — 96,4;
- «Ливерпуль» — 95,9;
- «Байер» — 95,5;
- «ПСЖ» — 94,9;
- «Бавария» — 94,1;
- «Барселона» — 93,8;
- «Спортинг» — 93,4.
«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. «Горожане» выигрывали английскую Премьер-лигу четыре раза за последние четыре года. Главным тренером «Манчестер Сити» является Пеп Гвардиола, назначенный на эту должность 1 февраля 2016 года.
После 7 туров «Манчестер Сити» и «Арсенал» набрали по 17 очков, у лидирующего «Ливерпуля» 18 очков. В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Вулверхэмптонов».