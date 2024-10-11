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Аналитики Opta назвали сильнейший футбольный клуб в мире

Сильнейшим клубом назван «Манчестер Сити». Второе место в рейтинге занял мадридский «Реал», на третьем — «Арсенал».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По результатам исследования аналитиков английский «Манчестер Сити» был назван сильнейшим футбольным клубом в мире. Opta Power ранжирует тысячи клубов по всему миру, и по нему мы можно судить о силе лиг, в которых они участвуют.

Топ-10 рейтинга Opta выглядит следующим образом:

  1. «Манчестер Сити» — 100;
  2. «Реал» — 97,2;
  3. «Арсенал» — 96,9;
  4. «Интер» — 96,4;
  5. «Ливерпуль» — 95,9;
  6. «Байер» — 95,5;
  7. «ПСЖ» — 94,9;
  8. «Бавария» — 94,1;
  9. «Барселона» — 93,8;
  10. «Спортинг» — 93,4.

«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. «Горожане» выигрывали английскую Премьер-лигу четыре раза за последние четыре года. Главным тренером «Манчестер Сити» является Пеп Гвардиола, назначенный на эту должность 1 февраля 2016 года.

После 7 туров «Манчестер Сити» и «Арсенал» набрали по 17 очков, у лидирующего «Ливерпуля» 18 очков. В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Вулверхэмптонов».

Манчестер Сити
Реал
Арсенал
Интер
Ливерпуль
Байер
ПСЖ
Бавария
Барселона
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