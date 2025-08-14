Дембеле отдал награду лучшему игроку Суперкубка новому вратарю «ПСЖ»

Встреча прошла на домашнем стадионе итальянского клуба «Удинезе». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У лондонской команды мячи забили Микки ван де Вен (39-я минута) и Кристиан Ромеро (48). В составе парижан отличились Ли Кан Ин (85) и Гонсалу Рамуш (90+4). В серии пенальти «ПСЖ» победил со счетом 4:3. Новичок «ПСЖ» вратарь Люка Шевалье отразил один пенальти.
Лучшим игроком встречи был признан нападающий парижан Усман Дембеле. Он отдал результативную передачу на Рамуша и реализовал послематчевый пенальти. После получения награды Дембеле решил поддержать Шевалье, который вышел в стартовом составе и совершил ошибку в эпизоде с одним из пропущенных голов.
«Он провел дебют мечты, сыграл великолепно. Первая игра, первый трофей, серия пенальти, где ему пришлось сделать разницу. Я рад за него, что помог ему почувствовать себя частью семьи “ПСЖ”», — цитирует Дембеле The Athletic.
Напомним, на минувших выходных парижский клуб объявил о переходе 23-летнего вратаря «Лилля» Шевалье. Сумма трансфера составила €40 млн.
«ПСЖ» впервые в истории клуба стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Луис Энрике
Томас Франк
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти