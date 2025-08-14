Дембеле отдал награду лучшему игроку Суперкубка новому вратарю «ПСЖ»

Встреча прошла на домашнем стадионе итальянского клуба «Удинезе». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У лондонской команды мячи забили Микки ван де Вен (39-я минута) и Кристиан Ромеро (48). В составе парижан отличились Ли Кан Ин (85) и Гонсалу Рамуш (90+4). В серии пенальти «ПСЖ» победил со счетом 4:3. Новичок «ПСЖ» вратарь Люка Шевалье отразил один пенальти.