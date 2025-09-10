Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
7.11
X
4.44
П2
1.45
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.71
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.97
X
4.35
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.60
П2
1.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.72
П2
4.50
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.06
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.58
П2
7.30
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.58
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.60
П2
1.46

Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на итоги предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире является «Ливерпуль», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 20,4%. Шансы мерсисайдского клуба выйти в финал Лиги чемпионов составляют 34%, в полуфинал — 51,5%, в четвертьфинал — 72,7%.

В пятерку фаворитов Лиги чемпионов также входят «Арсенал» (16%), «ПСЖ» (12,1%), «Манчестер Сити» и «Барселона» (оба — по 8,4%).

По мнению Opta, самое сложное расписание на общем этапе турнира у ПСВ, «Баварии» и «ПСЖ», самое простое — у «Пафоса», «Арсенала» и «Копенгагена».

Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября. В первом туре «Ливерпуль» дома сыграет с мадридским «Атлетико». Также им предстоит сыграть с «Галатасараем», «Айнтрахтом», «Реалом», ПСВ, «Интером», «Марселем» и «Карабахом».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в решающем матче разгромил миланский «Интер» (5:0).