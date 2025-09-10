Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире является «Ливерпуль», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 20,4%. Шансы мерсисайдского клуба выйти в финал Лиги чемпионов составляют 34%, в полуфинал — 51,5%, в четвертьфинал — 72,7%.
В пятерку фаворитов Лиги чемпионов также входят «Арсенал» (16%), «ПСЖ» (12,1%), «Манчестер Сити» и «Барселона» (оба — по 8,4%).
По мнению Opta, самое сложное расписание на общем этапе турнира у ПСВ, «Баварии» и «ПСЖ», самое простое — у «Пафоса», «Арсенала» и «Копенгагена».
Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября. В первом туре «Ливерпуль» дома сыграет с мадридским «Атлетико». Также им предстоит сыграть с «Галатасараем», «Айнтрахтом», «Реалом», ПСВ, «Интером», «Марселем» и «Карабахом».
Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в решающем матче разгромил миланский «Интер» (5:0).