Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире является «Ливерпуль», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 20,4%. Шансы мерсисайдского клуба выйти в финал Лиги чемпионов составляют 34%, в полуфинал — 51,5%, в четвертьфинал — 72,7%.