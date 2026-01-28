Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч «ПСЖ»

Встреча пройдет сегодня, 28 января, на стадионе «Парк де Пренс». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
В заявку парижан также вошел основной вратарь команды Люка Шевалье и 17-летний голкипер юношеской команды Мартин Джеймс. Кроме того, в состав команды попали украинский защитник Илья Забарный и грузинский вингер Хвича Кварацхелия.
В общей сложности из-за травмы Сафонов пропустил семь матчей «ПСЖ». В шести из этих матчей ворота парижан защищал Люка Шевалье, который пропустил шесть мячей. За время отсутствия Сафонова «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, проиграв дома «Парижу» (0:1), а также потерпел поражение в гостях от «Спортинга» (1:2) в Лиге чемпионов.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
После семи туров «ПСЖ» имеет в своем активе 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.