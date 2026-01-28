Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.03
X
28.00
П2
58.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.44
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.82
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.13
X
11.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.14
X
4.22
П2
1.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.79
П2
2.47
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.56
П2
2.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
4.34
X
4.15
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.25
П2
26.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
11.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.76
П2
1.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.72
П2
2.16
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.52
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.87
П2
4.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.33
X
5.14
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов включен в заявку команды на домашний матч против «Ньюкасла» в заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча пройдет сегодня, 28 января, на стадионе «Парк де Пренс». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В заявку парижан также вошел основной вратарь команды Люка Шевалье и 17-летний голкипер юношеской команды Мартин Джеймс. Кроме того, в состав команды попали украинский защитник Илья Забарный и грузинский вингер Хвича Кварацхелия.

Сафонов не играл за «ПСЖ» с 17 декабря, когда он получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). В послематчевой серии пенальти 26-летний россиянин отразил четыре удара подряд и тем самым обеспечил своей команде трофей.

В общей сложности из-за травмы Сафонов пропустил семь матчей «ПСЖ». В шести из этих матчей ворота парижан защищал Люка Шевалье, который пропустил шесть мячей. За время отсутствия Сафонова «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, проиграв дома «Парижу» (0:1), а также потерпел поражение в гостях от «Спортинга» (1:2) в Лиге чемпионов.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

После семи туров «ПСЖ» имеет в своем активе 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов
28.01
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.87
П2
4.96
