Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26 является лондонский «Арсенал», чьи шансы на первый в истории турнира триумф оцениваются в 29,84%. Команда Микеля Артеты стала победителем общего этапа, выиграв все восемь матчей с общим счетом 23:4.