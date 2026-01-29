Ричмонд
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta Analyst обновил прогноз на фаворитов Лиги чемпионов после завершения общего этапа турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26 является лондонский «Арсенал», чьи шансы на первый в истории турнира триумф оцениваются в 29,84%. Команда Микеля Артеты стала победителем общего этапа, выиграв все восемь матчей с общим счетом 23:4.

Также в тройке главных фаворитов идут мюнхенская «Бавария» (14,9%) и «Манчестер Сити» (10,49%). Шансы на второй подряд успех действующего обладателя трофея — «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, оцениваются в 5,1%. Парижский клуб является седьмым фаворитом Лиги чемпионов, уступая по шансам «Ливерпулю» (8,95%), «Челси» (7,54%) и «Барселоне» (7,01%).

Жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов состоится в пятницу, 30 января. Начало — в 14:00 по московскому времени. Первые матчи пройдут 17—18 февраля, ответные — 24—25 февраля.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 10 марта. Решающий матч турнира состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Арсенал
3:2
Первый тайм: 3:1
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
3′
Кай Хаверц
(Бен Уайт)
15′
Габриел Мартинелли
(Виктор Дьекереш)
36′
Кайрат
Габриэль Коста Жоржиньо
7′
Рикардиньо
(Валерий Громыко)
90+3′
Составы команд
Арсенал
13
Кепа Аррисабалага
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
10
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
3
Кристиан Москера
29
Кай Хаверц
46′
5
Пьеро Инкапье
16
Кристиан Нергор
89′
72
Ифе Ибрахим
14
Виктор Дьекереш
77′
81
Брандо Бэйли-Джозеф
11
Габриел Мартинелли
77′
9
Габриэл Жезус
33
Риккардо Калафьори
6′
46′
8
Мартин Эдегор
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
14
Александр Мартынович
24
Александр Мрынский
6
Адилет Садыбеков
20
Еркин Тапалов
59′
55
Валерий Громыко
3
Луиш Мата
70′
4
Дамир Касабулат
26
Эдмилсон
59′
99
Рикардиньо
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
79′
89
Рамазан Багдат
18
Дан Глейзер
70′
5
Лев Кургин
Статистика
Арсенал
Кайрат
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
25
4
Удары в створ
11
2
Угловые
11
0
Фолы
14
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти