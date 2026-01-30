Ричмонд
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» и «Бенфика» вновь сыграют друг с другом

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По итогам жеребьевки в одну пару попали мадридский «Реал» и лиссабонская «Бенфика», которые на этой неделе выдали драматичный матч в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. Португальский клуб под руководством Жозе Моуринью добился победы над подопечными Альваро Арбелоа (4:2). Этот результат помешал «Реалу» финишировать в топ-8 таблицы и напрямую оказаться в ⅛ финала.

На последних секундах игры выяснилось, что по итогам параллельных матчей «Бенфика», выигрывавшая со счетом 3:2, несмотря на победу оказывается за чертой 24 лучших и не попадает в плей-офф. На 8-й добавленной минуте в штрафную соперника на подачу «стандарта» отправился украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, которому удалось забить необходимый четвертый гол своей команды. Благодаря счету 4:2 португальский клуб в последний момент обошел французский «Марсель». Теперь «Бенфика» и «Реал» в двухраундовом противостоянии разыграют путевку в ⅛ финала.

Действующий победитель турнира «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет против «Монако», в составе которого выступает полузащитник Александр Головин.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов:

  • «Монако» (Франция) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
  • «Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)
  • «Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия)
  • «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия)
  • «Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия)
  • «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Аталанта» (Италия)
  • «Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания)
  • «Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия)

Источник: Соцсети

Первые стыковые матчи пройдут 17—18 февраля, ответные — 24—25 февраля. Победители выйдут в ⅛ финала Лиги чемпионов, куда ранее напрямую попали «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» (все — Англия), «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания) и «Спортинг» (Португалия).

⅛ финала Лиги чемпионов стартует 10 марта. Решающий матч турнира состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Источник: UEFA
