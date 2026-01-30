Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» и «Бенфика» вновь сыграют друг с другом

По итогам жеребьевки в одну пару попали мадридский «Реал» и лиссабонская «Бенфика», которые на этой неделе выдали драматичный матч в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. Португальский клуб под руководством Жозе Моуринью добился победы над подопечными Альваро Арбелоа (4:2). Этот результат помешал «Реалу» финишировать в топ-8 таблицы и напрямую оказаться в ⅛ финала.
На последних секундах игры выяснилось, что по итогам параллельных матчей «Бенфика», выигрывавшая со счетом 3:2, несмотря на победу оказывается за чертой 24 лучших и не попадает в плей-офф. На 8-й добавленной минуте в штрафную соперника на подачу «стандарта» отправился украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, которому удалось забить необходимый четвертый гол своей команды. Благодаря счету 4:2 португальский клуб в последний момент обошел французский «Марсель». Теперь «Бенфика» и «Реал» в двухраундовом противостоянии разыграют путевку в ⅛ финала.
Действующий победитель турнира «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет против «Монако», в составе которого выступает полузащитник Александр Головин.
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов:
- «Монако» (Франция) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
- «Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)
- «Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия)
- «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия)
- «Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Аталанта» (Италия)
- «Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания)
- «Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия)
Первые стыковые матчи пройдут
⅛ финала Лиги чемпионов стартует 10 марта. Решающий матч турнира состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.