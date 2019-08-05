Неймар назвал Мбаппе братом (фото)

Ранее во время празднования победы Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра, чтобы бразилец, не игравший в этом матче, не попал на командное фото. После этого многие посчитали, что между игроками «ПСЖ» конфликт.



Неймар опроверг эту информацию, выложив совместное фото.



Мбаппе ранее уже говорил, что не хочет ухода бразильца из «ПСЖ».