Неймар назвал Мбаппе братом (фото)
Многие думают, что между ними конфликт.
Многие думают, что между ними конфликт.
Звезды «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе сфотографировались после Суперкубка Франции в Китае.
«Мой брат», — подписал селфи в своем инстаграме бразилец.
Ранее во время празднования победы Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра, чтобы бразилец, не игравший в этом матче, не попал на командное фото. После этого многие посчитали, что между игроками «ПСЖ» конфликт.
Неймар опроверг эту информацию, выложив совместное фото.
Мбаппе ранее уже говорил, что не хочет ухода бразильца из «ПСЖ».
Андрей Санталов