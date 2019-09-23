Тепловая карта футболиста в АПЛ поразила болельщиков (фото)

В Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» 8:0, и одним из главных пострадавших в этой истории стал форвард гостей Жерар Деулофеу. В этом матче нападающий крайне редко получал мяч (всего 29 касаний) и отдал всего 13 передач (из 14). Точность в 92% объясняется просто: именно испанец разводил мяч после голов «Сити». Деулофеу 7 раз пасовал партнерам с центра поля, поэтому его тепловая карта выглядит крайне необычно.

Картинка с тепловой картой Деулофеу, показывающая, как редко и в каких местах он касался мяча, быстро стала популярной в интернете — сначала в Англии, а затем и в других странах.



«Сити» установил новый рекорд АПЛ, ведя 5:0 уже после 18 минут первого тайма.



Деулофеу перешел в «Уотфорд» в 2018 году из «Барселоны». В прошлом сезоне он забил 10 голов в АПЛ в 30 матчах.



Андрей Санталов