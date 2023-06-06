«Монако» хочет подписать вратаря «Челси»
«Монако» хочет подписать вратаря «Челси» Эдуара Менди.
Монако
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«Монако» хочет подписать вратаря «Челси» Эдуара Менди.
По сообщению источника, «Монако» ищет замену Александру Нюбелю, который, как ожидается, вернется в «Баварию» по окончании аренды.
Потенциальным кандидатом на замену Нюбелю является Эдуар Менди.
В сезоне 2022/23 игрок сборной Сенегала Эдуар Менди провел всего 10 матчей за «Челси» в Английской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов отпустить вратаря летом в связи с обновлением состава.