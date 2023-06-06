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15:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Монако» хочет подписать вратаря «Челси»

«Монако» хочет подписать вратаря «Челси» Эдуара Менди.

Монако
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По сообщению источника, «Монако» ищет замену Александру Нюбелю, который, как ожидается, вернется в «Баварию» по окончании аренды.

Потенциальным кандидатом на замену Нюбелю является Эдуар Менди.

В сезоне 2022/23 игрок сборной Сенегала Эдуар Менди провел всего 10 матчей за «Челси» в Английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов отпустить вратаря летом в связи с обновлением состава.

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