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19:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Манчестер Сити» близок к подписанию игрока «Челси»

По сообщению журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» близок к приобретению полузащитника «Челси» Матео Ковачича.

Манчестер Сити
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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, сторонам осталось уладить лишь последние детали. По условиям личного соглашения с футболистом договорились ещё около двух недель назад.

В сезоне-2022/2023 на счету хорватского полузащитника 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.

Игроком «Челси» Ковачич стал в 2018 году, до этого хорват играл за «Реал», «Интер» и загребское «Динамо».

Контракт 29-летнего полузащитника с лондонским клубом действует до 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

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Источник: «Манчестер Сити» близок к подписанию игрока «Челси»
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