Источник: «Манчестер Сити» близок к подписанию игрока «Челси»

По данным источника, сторонам осталось уладить лишь последние детали. По условиям личного соглашения с футболистом договорились ещё около двух недель назад.

В сезоне-2022/2023 на счету хорватского полузащитника 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.

Игроком «Челси» Ковачич стал в 2018 году, до этого хорват играл за «Реал», «Интер» и загребское «Динамо».