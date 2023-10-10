Эден Азар завершил профессиональную карьеру в 32 года

Эден Азар в своих соцсетях объявил о завершении спортивной карьеры.

«Надо уметь слушать и говорить “стоп” в нужный момент. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру. Я осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру. За свою карьеру я познакомился с прекрасными людьми, менеджерами, тренерами, товарищами по команде. Особенно хочу поблагодарить клубы, в которых я играл: “Лилль”, “Челси” и “Реал” Мадрид. Конечно же, хочу поблагодарить сборную Бельгии», — написал Азар.

В «Реал» бельгиец перешел из «Челси» летом 2019 года за 115 млн евро и стал с командой победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу — Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. Данный трансфер нередко включают в список самых неудачных дорогих приобретений — Азар часто травмировался и имел проблемы с лишним весом. За 4 года Эден провел за «Реал» всего 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.