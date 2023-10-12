Мбаппе должен найти нового агента, его мать не получила лицензию

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе будет вынужден найти нового агента. Его мать Файза Мбаппе (девичья фамилия Ламари), которая занималась делами сына на протяжении многих лет, не получила лицензию ФИФА и не сможет представлять его интересы в дальнейшем, сообщает Marca.

Мать 24-летнего футболиста представляла его интересы на протяжении всей карьеры. Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу Мбаппе в «Реал» были осложнены ее запросами.