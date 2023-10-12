Мбаппе должен найти нового агента, его мать не получила лицензию
Мать Мбаппе не внесена в реестр агентов ФИФА, которые получили лицензию.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Мать Мбаппе не внесена в реестр агентов ФИФА, которые получили лицензию.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе будет вынужден найти нового агента. Его мать Файза Мбаппе (девичья фамилия Ламари), которая занималась делами сына на протяжении многих лет, не получила лицензию ФИФА и не сможет представлять его интересы в дальнейшем, сообщает Marca.
Мать 24-летнего футболиста представляла его интересы на протяжении всей карьеры. Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу Мбаппе в «Реал» были осложнены ее запросами.
Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт французского форварда с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами.