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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе должен найти нового агента, его мать не получила лицензию

Мать Мбаппе не внесена в реестр агентов ФИФА, которые получили лицензию.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе будет вынужден найти нового агента. Его мать Файза Мбаппе (девичья фамилия Ламари), которая занималась делами сына на протяжении многих лет, не получила лицензию ФИФА и не сможет представлять его интересы в дальнейшем, сообщает Marca.

Мать 24-летнего футболиста представляла его интересы на протяжении всей карьеры. Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу Мбаппе в «Реал» были осложнены ее запросами.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт французского форварда с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами.

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