После ухода Месси и Неймара у «ПСЖ» начались проблемы со спонсорами

Летом 2023 году аргентинец Лионель Месси перешел в клуб MLS «Интер Майами», а Неймар — в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Как сообщает Get Football News France со ссылкой на L'Equipe, после того как эти два футболиста покинули «ПСЖ», клуб столкнулся с проблемами на нескольких направлениях.

После ухода Месси сократилось количество подписчиков «ПСЖ» в соцсетях на 10−15 миллионов.

По информации источника, компания Crypto.com запросила пересмотр финансовых условий контракта, который истекает в 2024 году. Ряд других спонсоров «ПСЖ» также ставят под вопрос необходимость продолжать сотрудничество с клубом после ухода Месси и Неймара.

«ПСЖ» принадлежит катарской компании, но даже спонсоры из этой страны, включая Ooredoo и Qatar Airways, стали медленнее выплачивать спонсорские средства.