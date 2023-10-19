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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

После ухода Месси и Неймара у «ПСЖ» начались проблемы со спонсорами

Также у парижского клуба стало меньше подписчиков в соцсетях и упали продажи билетов на домашние матчи.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Летом 2023 году аргентинец Лионель Месси перешел в клуб MLS «Интер Майами», а Неймар — в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Как сообщает Get Football News France со ссылкой на L'Equipe, после того как эти два футболиста покинули «ПСЖ», клуб столкнулся с проблемами на нескольких направлениях.

После ухода Месси сократилось количество подписчиков «ПСЖ» в соцсетях на 10−15 миллионов.

По информации источника, компания Crypto.com запросила пересмотр финансовых условий контракта, который истекает в 2024 году. Ряд других спонсоров «ПСЖ» также ставят под вопрос необходимость продолжать сотрудничество с клубом после ухода Месси и Неймара.

«ПСЖ» принадлежит катарской компании, но даже спонсоры из этой страны, включая Ooredoo и Qatar Airways, стали медленнее выплачивать спонсорские средства.

После того как аргентинец и бразилец ушли из клуба, замедлилась и продажа билетов. В прошлом сезоне билеты на домашние матчи «ПСЖ» распродавались за 48 часов. В этом сезоне продажи упали, например, на ближайшую игру на «Парк де Пренс» со «Страсбуром», которая состоится 21 октября, билеты продаются уже три недели и до сих пор не проданы.

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