Александра Головина признали лучшим игроком тура во Франции

В 9-м туре «Монако» обыграл «Мец» со счетом 2:1. Оба гола монегасков в матче забил Александр Головин.

Россиянин попал в символическую сборную тура по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Это третье попадание россиянина в символическую сборную. Ранее Головин был включен в сборную по итогам четвертого и пятого туров Лиги 1.

В сборной 9-го тура есть еще один футболист с опытом игры в Российской премьер-лиги — бывший игрок «Спартака» Максимилиано Кофрие. Бельгийский защитник «Клермона» впервые попал в сборную тура по версии L'Equipe. Кофрие провел 18 матчей за красно-белых в РПЛ, а летом 2022 года перешел в «Клермон».