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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Александра Головина признали лучшим игроком тура во Франции

По итогам 9-го тура российский полузащитник «Монако» Александр Головин от портала WhoScored получил оценку 9.2 (максимальный балл — 10). Это лучшая оценка в туре среди всех футболистов Лиги 1.

Монако
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Источник: AP 2023

В 9-м туре «Монако» обыграл «Мец» со счетом 2:1. Оба гола монегасков в матче забил Александр Головин.

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Россиянин попал в символическую сборную тура по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Это третье попадание россиянина в символическую сборную. Ранее Головин был включен в сборную по итогам четвертого и пятого туров Лиги 1.

В сборной 9-го тура есть еще один футболист с опытом игры в Российской премьер-лиги — бывший игрок «Спартака» Максимилиано Кофрие. Бельгийский защитник «Клермона» впервые попал в сборную тура по версии L'Equipe. Кофрие провел 18 матчей за красно-белых в РПЛ, а летом 2022 года перешел в «Клермон».

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